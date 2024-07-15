Догляд за орхідеями – це досить непроста справа, але боятися цих квітів не варто. З кількома важливими порадами впоратися із цією вибагливою квіткою зможуть навіть новачки.

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Оберіть відповідний сорт

Догляд за орхідеєю починається ще з вибору відповідного сорту. Новачкам краще обрати такі, які не будуть надто вимогливими у плані догляду. Добре підійдуть, наприклад, Каттлея чи Пефіопеділум.

Під час покупки потрібно подивитися також на стан квітки: в орхідеї має бути міцне та здорове однотонне листя, а на коренях не має бути ознак захворювань. Важливо, аби земля також була добре дренована.

Підготуйте ґрунт

Якщо ви хочете посадити орхідею в ґрунт самі, тоді спершу вам потрібно як слід підживити землю, і для орхідей добре підійде універсальне добриво "20-20-20". Ваша земля має бути пухкою, а також добре підійдуть шматочки кори та мох сфагнум. Та у звичайній землі орхідея не протримається довго, тож підберіть правильну основу для її росту.

Використовуйте пластикові горщики

Орхідеї радять вирощувати саме у пластику, й бажано прозорому та обов'язково із отворами для дренажу на дні. Окрім того, у такому контейнері буде дуже зручно спостерігати за довжиною та здоров'ям коріння.



Орхідею потрібно правильно посадити / Фото Pexels

Освітлення

Для того, щоб орхідея добре росла, вам потрібно подбати про хороше освітлення, та прямі промені можуть погубити її. І для того, аби отримати баланс, вам потрібно поставити горщик в півтінь на південне чи східне вікно.

Слідкуйте за вологою

Правильний полив – це одна з найважливіших частин догляду за орхідеєю. Надлишок вологи може призвести до того, що квітка загине, тому флористи радять поливати її приблизно раз на 7 – 11 днів. Слідкуйте, щоб вода не потрапляла на частини рослини.