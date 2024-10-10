Осінній сад на підвіконні: ось як вкорінити 6 популярних трав

Якщо ви хочете вирощувати свою зелень, для цього зовсім необов'язково мати свою дачу. Досить буде всього підвіконня та кількох горщиків із землею.

Трави, які ви можете виростити вдома, згодяться не тільки для того, щоб озеленити інтер'єр, але й стануть цінним доповненням до ваших страв. Поради 24 підготували перелік рослин, які ви без проблем можете виростити вдома.

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Базилік

Виростити базилік вдома можна надзвичайно просто. Перш за все, для цього не потрібно чекати певної пори року – ви можете будь-коли взяти насіння та виростити запашні кущики.

Окрім того, ви можете проростити базилік і з гілочки, яку потрібно опустити у воду та почекати, поки на ній з'являться корінці. Головне – знайдіть для горщика сонячне місце.

М'ята

Ця рослина згодиться і для кулінарії, і для багатьох трав'яних чаїв, тож від вирощування цієї рослини ви отримаєте чимало переваг – не кажучи вже про неймовірний запах, який вона буде поширювати оселею.

Розмножити пряність легко – живцюванням, пересадкою з городу до горщика чи насінням.

Петрушка

Петрушку можна використовувати і в супах, і в салатах – загалом ароматна пряність просто незамінна на кухні, і дуже зручно мати свіжу рослину прямо під рукою. До речі, у петрушці міститься в чотири рази більше вітаміну С, ніж у лимоні, тож в період холодів вона також може допомогти підтримати імунітет.

Імбир

Ви, певно, звикли купувати корінь імбиру в магазині, та його цілком можливо виростити й вдома. Для цього вам знадобиться шматочок кореня з двома-трьома живими бруньками. Для рослини потрібне тепле та вологе місце, і тоді вона швидко пустить схожі на очерет паростки.



Імбир можна виростити вдома / Фото Pexels

Чебрець

Чебрець використовують для чаїв та у приготуванні страв, але його легко сплутати з декоративною рослиною, адже він має досить привабливе листя та компактний за розміром. Для того, аби виростити його, вам знадобиться тільки горщик з землею та трохи насіння – і вже за десять днів ви помітите перші сходи.

Лавр

Рідко коли суп чи борщ обходиться без додавання лаврового листа, та ви цілком можете виростити лавр у себе на кухні, щоб отримати максимально запашну та свіжу приправу.

Лаврове деревце буде чудово пахнути та очищатиме повітря у домі. Окрім того, воно надзвичайно просте у вирощуванні.