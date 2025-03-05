Коли садити тюльпани, аби вони зацвіли на 8 березня: секрет садівників

Одна з найбільш очевидних ознак приходу весни – це поява на вулицях букетиків тюльпанів, що символізують тепло та прийдешнє свято 8 березня.

Чимало садівників намагаються посадити різноманітні квіти так, аби вони зацвіли точно до потрібних дат та свят – зокрема і 8 березня, ділиться 24 Канал з посиланням на "Яскрава клумба". Та для цього потрібно дотримуватися кількох простих, але важливих правил.

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Які сорти тюльпанів садити до 8 березня?

Для того, аби квіти й справді зацвіли так рано, потрібно уважно поставитися до вибору сорту – попри розмаїття у виборі, далеко не всі тюльпани підходять для ранньої вигонки. Ось кілька факторів, які потрібно врахувати.

Клас тюльпанів . Садівники переконані, що найкраще для ранньої посадки підійдуть тюльпани Грейга, Кауфмана та Фостера. Ці види мають підвищену стійкість до вірусу строкатопелюстковості, який вражає тюльпани досить часто.

. Садівники переконані, що найкраще для ранньої посадки підійдуть тюльпани Грейга, Кауфмана та Фостера. Ці види мають підвищену стійкість до вірусу строкатопелюстковості, який вражає тюльпани досить часто. Забарвлення квітів . Звісно, тут вибір полягає тільки у ваших смаках: це може бути сніжно-білий, рожевий, червоний чи навіть чорний!

. Звісно, тут вибір полягає тільки у ваших смаках: це може бути сніжно-білий, рожевий, червоний чи навіть чорний! Висота. Квіти тюльпанів Фостера та Грейга досягають у висоту 15 сантиметрів. І ними можна чудово оформити маленький квітничок, що досить довго буде тішити яскравим та тривалим цвітінням.

Термін цвітіння. Всі види та сорти мають свої терміни, і це також потрібно враховувати.



Тюльпани потрібно посадити вчасно, аби вони цвіли в березні / Фото Pexels

Як виростити тюльпани до 8 березня?

Якщо цибулини для вирощування тюльпанів до 8 березня є у вас вдома, після викопування їх потрібно спершу зберігати за досить високої температури: від 20 градусів за Цельсієм.

Якщо ж ви купуєте матеріал, то цей етап вже пройдено, і для вигонки потрібно тільки обрати найбільші та найздоровіші екземпляри, які щільно обгортають папером та кладуть у холодильник приблизно на місяць.

Тюльпани проходять етап охолодження, а тим часом потрібно підготувати для них нейтральний субстрат, до добре пропускатиме повітря та вологу. Якщо квіти підуть на зрізання, то це можуть бути й звичайні ящики.

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Але якщо ви хочете подати тюльпани на корені, тоді можна підшукати й щось більш оригінальне. Вже у листопаді цибулини потрібно висадити у підготований субстрат, яким потрібно наповнити місткість на 2/3.

Розміщайте цибулини за кілька сантиметрів одна від одної, а тоді присипайте субстратом, ледь прикриваючи верхівки.

Після невеликого зволоження ящики розміщують на вкорінення за низької температури – не більше, ніж 5 градусів. В таких умовах почне розвиватися коренева система, а вже на початку лютого ви помітите паростки у 4 – 5 сантиметрів.

Тоді рослини потрібно перенести у тепле приміщення, і вже за п'ять тижнів ви побачите бажане цвітіння. Та під час росту не допускайте впливу прямих сонячних променів: більше світла тюльпани вимагатимуть тільки тоді, коли з'являться бутони.