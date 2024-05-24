Навчитися вирощувати полуницю на городі – це не таке складне завдання, як вам може спершу здатися. Насправді її можна вирощувати навіть у багатоярусному горщику для полуниці із кишенями. Або ж більш традиційно посадити на городі – правила догляду будуть досить схожими.

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Обирайте великі сорти полуниці

Перший варіант для того, щоб виростити великі ягоди – правильно обрати сорт, який даватиме великі плоди. Аграрії, які займаються вирощуванням цієї культури, приділяють досить багато часу та коштів на селекцію полуниці, щоб отримувати найкращий розмір, транспортабельність на смак полуниці.

Сорти, які плодоносять у червні, зазвичай дають урожай з найбільшими ягодами. Для себе ви можете обрати такі сорти, як Чендлер, Діамант, Озарк Б'юті та Сан Андреас.

Створіть правильні умови для вирощування

Висаджувати полуницю у ґрунт потрібно рано навесні, або ж вже восени. Найкраще для цього підійде добре дренований суглинистий ґрунт. Для підживлення потрібно розмістити добре перепрілий гній чи компост на верхніх сантиметрах грядки.

Залиште досить багато місця між рослинами, врахувавши те, що на кущах будуть з'являтися пагони і згодом вони почнуть розростатися.

Використовуйте добрива

Зазвичай підживлення полуниці проводять навесні, а після того – вже в міру появи ягід. Збалансоване гранульоване добриво, яке поступово розчиняється у ґрунті і має довгу дію, може бути досить вдалим, якщо ви внесете його навесні.

Деякі садівники також переконані, що калієві добрива під час цвітіння полуниці будуть корисні для збільшення розміру плодів.



Виростити велику полуницю досить просто / Фото Pexels

Видаляйте зайві пагони

Вибір правильного сорту та ґрунту точно допоможуть в отриманні великих плодів, але не можна забувати про це одну важливу пораду – не забувайте видаляти зайві пагони. Рослини приживаються протягом року, і згодом під час кожного цвітіння потрібно видаляти пагони. За їхній рахунок рослина намагається розмножуватися, але так витрачає енергію, яка інакше піде на плоди.

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Вирощуйте рослини до зрілості

Зважайте на те, що молоді рослини не дадуть вам дуже великих ягід. В перший рік чимало садівників общипують квіти полуниці, щоб кущ не плодоносив. Так він спрямовує енергію на те, щоб наступного року дати сильніший урожай.