Як вивести плями від кави: 7 найкращих способів, які не підведуть

Пляма від кави є однією з найскладніших, втім позбутися її можна навіть в домашніх умовах. Треба всього лише відіпрати річ допоміжними засобами, які виведуть повністю брудний слід на одязі.

Перше, що потрібно запам’ятати – пляму від кави потрібно виводити одразу, пишуть Поради 24. Стару пляму набагато важче відмити, але можливо. Найважливішим завданням залишається – це знебарвити кавову пляму та не зіпсувати річ.

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Ділимося з вами найпопулярнішими лайфхаками, які допоможуть позбутися від кавового забруднення.

Промийте водою

Це один із найпростіших способів виведення плями від кави. Вам потрібно промити її під протічною гарячою водою. Коли пляма добре намочиться, а вода просочеться в тканину, насипте зверху трохи прального порошку та зачекайте кілька хвилин. Після цього рясно промийте водою, щоб змити рештки порошку.

Оцет

Від кавових плям допомагає оцет. Чайну ложку рідини треба розбавити у склянці води й промочити розчином ніч. Залишіть на кілька хвилин, щоб кислота почала виводити каву, а тоді прополощіть водою.

Сіль з гліцерином

Гліцерин з сіллю треба розвести у пропорції 1:1 й нанести на пляму. Залишіть на кілька хвилин, а тоді виперіть з додаванням порошку. Метод найкраще підходить для старої плями.



Пляму від кави можна легко вивести / Фото Pexels

Нашатирний спирт

10 крапель нашатирю треба розвести у 0,5 літрах води й вилити на пляму. Після замочування треба лише прополоскати одяг, оскільки нашатир мав би вивести пляму без додаткового прання.

Сода

Харчову соду змішайте з водою до густої сметаноподібної маси й нанесіть на пляму, акуратно потріть, а за годину змийте водою й відправте в пральну машину в прання.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Лимонна кислота

Кислоту потрібно вилити на пляму й залишити на одну годину. Після цього річ треба кинути прати. Замість лимонної кислоти можете використовувати щавлеву.

Господарське мило

Цей недорогий варіант також може впоратися з кавовою плямою. Мило потрібно подрібнити й кинути в гарячу воду. Тоді добре перемішайте до утворення пінки. Розчином можете обробляти кавові плями, а через 10 хвилин добре змийте водою.