Как вывести пятна от кофе: 7 лучших способов, которые не подведут

Пятно от кофе является одним из самых сложных, впрочем избавиться от него можно даже в домашних условиях. Надо всего лишь отстирать вещь вспомогательными средствами, которые выведут полностью грязный след на одежде.

Первое, что нужно запомнить – пятно от кофе нужно выводить сразу, пишут Советы 24. Старое пятно гораздо труднее отмыть, но возможно. Важнейшей задачей остается – это обесцветить кофейное пятно и не испортить вещь.

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Делимся с вами самыми популярными лайфхаками, которые помогут избавиться от кофейного загрязнения.

Промойте водой

Это один из самых простых способов выведения пятна от кофе. Вам нужно промыть его под проточной горячей водой. Когда пятно хорошо намочится, а вода пропитается в ткань, насыпьте сверху немного стирального порошка и подождите несколько минут. После этого обильно промойте водой, чтобы смыть остатки порошка.

Уксус

От кофейных пятен помогает уксус. Чайную ложку жидкости надо разбавить в стакане воды и промокнуть раствором ночь. Оставьте на несколько минут, чтобы кислота начала выводить кофе, а потом прополощите водой.

Соль с глицерином

Глицерин с солью надо развести в пропорции 1:1 и нанести на пятно. Оставьте на несколько минут, а потом постирайте с добавлением порошка. Метод лучше всего подходит для старого пятна.



Пятно от кофе можно легко вывести / Фото Pexels

Нашатырный спирт

10 капель нашатыря надо развести в 0,5 литрах воды и вылить на пятно. После замачивания надо только прополоскать одежду, поскольку нашатырь должен был бы вывести пятно без дополнительной стирки.

Сода

Пищевую соду смешайте с водой до густой сметанообразной массы и нанесите на пятно, аккуратно потрите, а через час смойте водой и отправьте в стиральную машину в стирку.

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Лимонная кислота

Кислоту нужно вылить на пятно и оставить на один час. После этого вещь надо бросить стирать. Вместо лимонной кислоты можете использовать щавелевую.

Хозяйственное мыло

Этот недорогой вариант также может справиться с кофейным пятном. Мыло нужно измельчить и бросить в горячую воду. Затем хорошо перемешайте до образования пенки. Раствором можете обрабатывать кофейные пятна, а через 10 минут хорошо смойте водой.