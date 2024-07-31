Як позбутися колорадського жука на картоплі: прості лайфхаки, які треба знати

Чимало дачників використовують хімічні засоби для боротьби з колорадськими жуками, втім народні методи також можуть допомогти. Шкідники атакують картопляні грядки та псують урожай, тому варто якнайшвидше від нього позбутися.

Дехто каже, що жуки виробляють імунітет до хімічних засобів, тому краще боротися з ними за допомогою народних методів.

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Ручний збір колорадських жуків

Цей спосіб підійде для тих, хто не бридиться комах. Збирайте жуків у рукавицях вручну у відро з сольовим розчином. Можете взяти віник, лише будьте обережні, аби не пошкодити листя картоплі. Зверніть увагу, що таким способом ви зберете лише дорослих особин, личинки можуть бути під листям, тож через деякий час ручний збір доведеться повторити.

Картопляні пастки

У літрову банку поставте нарізані бульби картоплі. Банку закопайте у міжряддя, щоб верх ємності залишався над грядкою. Краї банки змастіть картопляним соком. Жуки приповзуть та впадуть в банку, а вибратися з неї не зможуть.



Колорадського жука можна позбутися без хімії / Фото Pexels

Гірчиця

Посадіть гірчицю поруч з картопляними грядками, а після цвітіння скосіть та розкладіть поруч. Колорадський жук дуже не любить запаху гірчиці, тому покине грядки. Також з гірчиці можна приготувати розчини, які треба розпилити по листю.

Для першого розчину потрібно 100 грамів сухої гірчиці та 100 міліграмів оцту на 10 літрів води, для другого – 100 грамів сухої гірчиці з господарським милом на 1 літр води.

Цибуля і часник

Для настою візьміть 200 грамів цибулиння та розтертих головок часнику. Залийте їх 10 літрами води та кип’ятіть 2 години на вогні. Тоді відвар треба процідити та долити води, аби вийшло 10 літрів. У кінці додайте 10 грамів натертого господарського мила.

Чистотіл та ялівець

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Паростки ялівцю треба посадити поруч з картоплею, оскільки колорадський жук дуже боїться цього запаху. Якщо ж садити запізно – приготуйте розчин. Пучок ялівцю треба залити 10 літрами води та дати настоятися 2 години. Процідженим розчином треба обприскати кущі.

Чистотіл зможе вбити не лише дорослих жуків, але й личинок. Можна викласти рослину між рядами з картоплею або ж приготувати відвар. Для цього пагони складіть у відро, залийте 10 літрами води, кип’ятіть 15 хвилин, а після цього охолодіть, процідіть, а 500 міліграмів настою розведіть у відрі води. Розчином обприскайте город.

Тирса

Деревна тирса відлякує своїм запахом комах. Розкладайте її між грядками картоплі, як мульчу приблизно 2 – 3 рази на місяць. Добре розкладати її після дощу, щоб посилити запах. Тирса позбавить не лише від колорадських жуків, але і є хорошим добривом для грядок.