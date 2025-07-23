Забудете, які кроти на вигляд: ці дії змусять їх тікати з ділянки

Кріт дуже сильно псує ділянку на подвір’ї та городі, бо вириває землю, утворюючи пагорби. Та окрім створеного неестетичного вигляду, кроти пошкоджують коріння під землею, тому здатні зіпсувати урожай.

Найкращим способом виведення крота з ділянки є відлякування, пише 24 Канал з посиланням на "Добрі новини". Тварина боїться різного шуму та вібрацій, тому якомога далі тікає.

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Як позбутися кротів на ділянці?

Дачники кажуть, що від кротів допомагають вітровики з пляшок чи банок. У магазинах можна придбати спеціальні ультразвукові прилади, які здатні відлякати з ділянки кротів та мишей.

До речі, знайти засоби від кротів за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет. А з підпискою "Для своїх" доставка – безкоштовна.

Тварини хоч і перебувають більшу частину свого життя під землею, але дуже не люблять місць з різкими запахами. Саме тому варто посадити на клумбі та городі нарциси, королівські рябчики, чорнобривці, рицину. Добре відлякує кротів з грядки звичайна цибуля та часник.



Кротів варто позбуватися з ділянки / Фото Pexels

Корисно встановлювати по периметру ділянки на глибині 50 сантиметрів сітки з дрібними осередками, які завадять кротам прориватися на ділянку. Відмовтеся від отруйних приманок, оскільки на кротів вони не діють. Краще застосувати газ, заклавши у ходи трохи карбіду кальцію. При контакті з вологою виділиться отруйний газ, який прожене тварин.

Задимлюють ходи також димові пристрої. Вони змусять кротів покинути підземні укриття. Ходи також можна затопити водою зі шланга, але якщо кріт вирив дуже багато ходів, то знадобиться багато часу для того, щоб їх позбутися.

До речі, влітку турбують не лише кроти. Ми нещодавно розповіли, як легко позбутися від комарів.

У нірки з кротами можна кидати ганчірки змочені в гасі, скипидарі чи оцті. Допомагають також тухлі яйця, рибні голови та кавова гуща.