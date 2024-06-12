Міль більше не псуватиме життя: домашній засіб без хімії знищить її за день

Будь-яка пора року – це ідеальний час для молі, аби пробратися до вашого дому, і літо, на жаль, зовсім не виняток. Тож для того, щоб позбутися шкідників, потрібно негайно вживати заходів.

Якщо у вас вдома зберігаються речі з мохеру, шерсті, альпаки, ангори, шовку, кашеміру чи пір'я, потрібно не баритися із винищенням молі, адже це її улюблені матеріали.

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Втім, будь-яка тканина стає для молі набагато більш бажаною, якщо на ній залишається піт, жир, сліди шкіри тощо – тож подбайте про те, щоб складати до шафи тільки чисті речі.

Як боротися із міллю вдома

В магазинах ви можете знайти чимало засобів від молі, та це не єдиний спосіб її позбутися. І якщо ви не хочете використовувати хімічні засоби, ви цілком можете звернути увагу на народні методи боротьби із комахою.

Для відлякування дуже часто використовують рослини чи спеції, які мають сильний, різкий запах. Він може перебити запах кератину чи білка, і тоді міль просто не виявляє бажання відкладати бажання саме у вашій шафі.



Міль можна відлякати народними засобами / Фото Pexels

Ось найкращі засоби від молі:

гілочки лаванди;

розмарин;

лавровий лист;

чебрець;

гвоздика.

Втім, ці рослини потрібно замінювати приблизно раз на місяць для того, щоб вони все ще були ефективними. До речі, найбільш ефективна з усіх цих трав навіть не лаванда, а гвоздика. Шкідник зовсім не переносить запаху рослини через евгенол, який міститься у ній – він є природним інсектицидом.

Тож для того, аби позбутися молі, буде достатньо просто покласти до шафи невеликий контейнер з сухими бутонами гвоздики. А для того, щоб посилити ефект, ви також можете додати і шкірки апельсина.

Що робити, аби у шафах не заводилася міль

Існує кілька простих правил, які допоможуть уникнути появи молі в вашому домі.

Перш за все, шовкові, шерстяні та інші вразливі матеріали краще зберігати окремо, і класти їх до щільних пакетів чи ящиків із кришками. Також речі потрібно періодично витрушувати, адже яйця і личинки молі можна легко струсити на землю.

А якщо ви все ж виявили у шафі міль, всі речі потрібно негайно випрати за температури, не меншої, ніж 60 градусів. Делікатні тканини натомість можна покласти до морозильної камери на кілька годин. І холод, і гаряча вода допомагають знищити личинки та яйця молі.