Равлики та слимаки дуже люблять вологу, тому коли влітку є сезон дощів, то вони вилазять на поверхню з сильнішою інтенсивністю. Та навіть суха й тепла погода не сильно відрізняється від нашестя слимаків, оскільки за ніч вони можуть знищити чимало рослин.

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Чого бояться слимаки на городі

На грядках слимаки бояться щебеню, піску, солі та яєчної шкаралупи. Завдяки слизькому тілу вони не можуть переповзати через подібні матеріали. Якщо розсипати їх по периметру, то шкідники фізично не зможуть дібратися до рослин.



Слимаків можна позбутися на городі дуже легко / Фото Pexels

Як позбутися від слимаків на городі

Фахівці радять посипати землю від слимаків золою, торфом, піском чи чаєм або кавою. Посипку золою треба повторювати кожних 10 днів, особливо після дощу. Кава та чай відлякають запахом слимаків тиждень, далі процедуру треба буде знову повторити.

Торф і пісок можуть довго відлякувати слимаків. Щоб вони справді дали дієвий ефект, змішайте їх разом та додайте ще золу, а тоді присипте верхню частину ґрунту цією сумішшю.

А ще натуральним засобом від слимаків вважається сіль. Садівники кажуть, що для слимаків сіль є ворогом №1. У 5 літрах води розведіть 500 грамів калійної солі. Коли рідина потемніє, нею треба обприскувати листя й ґрунт навколо рослин.

Також помічним є оцет. На 5 літрів води потрібно 100 мілілітрів оцту. Цією рідиною обприскуйте рослини та землю біля них. Щоб засіб ефективно спрацював, використовуйте його раз на тиждень.