Миші втечуть з будинку за лічені дні: 5 способів швидко їх позбутися

Гризуни приносять дискомфорт мешканцям та є переносниками багатьох хвороб, тому від них треба швидко позбутися. Навіть маленькі миші можуть спричинити багато проблем: вони їдять їжу, електричні проводи та навіть псують меблі.

Особливо помітними стають гризуни в холодну пору року, оскільки шукають теплі та затишні місця для життя, пише 24 Канал. Магнітом для гризунів стають відкриті продукти, сміття та корм для домашніх тварин.

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Як позбутися від мишей в оселі

Закрийте щілини

Потрапляти в оселю миші можуть завдяки найменшим щілинам діаметром в кілька сантиметрів. Щоб перекрити гризунам можливість потрапляння в дім, усі щілини треба закрити за допомогою герметика, пінопласту чи металевої сітки.

Використовуйте мишоловки

Одним з найпопулярніших способів виведення мишей з будинку чи квартири – завжди були мишоловки. Таку пастку потрібно встановити з приманкою – шматочком сиру чи ковбаси. Найкраще їх встановлювати ближче до плінтусів чи сміттєвого відра. Будьте дуже уважними з мишоловками, якщо вдома живуть домашні тварини.



Кілька ефективних порад проти мишей / Фото Pexels

Застосування природних запахів

Миші дуже не люблять запаху дикої м’яти, ромашки та лаванди, тому порозставляйте в різних місцях пакетики з цими сухими травами. Неприємний запах для гризунів має деревна зола, часник, лавровий лист та ефірна олія полину.

Нашатирний спирт

Щоб позбавитися від шкідників, можна скористатися розчином на основі нашатирного спирту. Його потрібно розвести в однаковій пропорції з водою, змочити в ньому ватяні диски й розкласти в тих місцях, де ви бачили мишей. Втім, такий метод не підходить для оселі, в якій живуть діти та домашні тварини.

Отрута

Для мишей можна приготувати досить безпечну отруту. Змішайте трохи борошна, цукор та гіпс й додайте трішки олії. Після цього отруту потрібно порозкладати по тарілках в оселі, коморі чи на горищі.