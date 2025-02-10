Мыши убегут из дома за считанные дни: 5 способов быстро от них избавиться

Грызуны приносят дискомфорт жильцам и являются переносчиками многих болезней, поэтому от них надо быстро избавиться. Даже маленькие мыши могут вызвать много проблем: они едят еду, электрические провода и даже портят мебель.

Особенно заметными становятся грызуны в холодное время года, поскольку ищут теплые и уютные места для жизни, пишет 24 Канал. Магнитом для грызунов становятся открытые продукты, мусора и корм для домашних животных.

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Как избавиться от мышей в доме

Закройте щели

Попадать в дом мыши могут благодаря маленьким щелям диаметром в несколько сантиметров. Чтобы перекрыть грызунам возможность попадания в дом, все щели надо закрыть с помощью герметика, пенопласта или металлической сетки.

Используйте мышеловки

Одним из самых популярных способов выведения мышей из дома или квартиры – всегда были мышеловки. Такую ловушку нужно установить с приманкой – кусочком сыра или колбасы. Лучше всего их устанавливать ближе к плинтусам или мусорному ведру. Будьте очень внимательными с мышеловками, если дома живут домашние животные.



Несколько эффективных советов против мышей / Фото Pexels

Применение природных запахов

Мыши очень не любят запаха дикой мяты, ромашки и лаванды, поэтому расставляйте в разных местах пакетики с этими сухими травами. Неприятный запах для грызунов имеет древесная зола, чеснок, лавровый лист и эфирное масло полыни.

Нашатырный спирт

Чтобы избавиться от вредителей, можно воспользоваться раствором на основе нашатырного спирта. Его нужно развести в одинаковой пропорции с водой, смочить в нем ватные диски и разложить в тех местах, где вы видели мышей. Впрочем, такой метод не подходит для дома, в котором живут дети и домашние животные.

Яд

Для мышей можно приготовить достаточно безопасный яд. Смешайте немного муки, сахар и гипс и добавьте немного масла. После этого яд нужно разложить по тарелкам в доме, кладовке или на чердаке.