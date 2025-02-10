Кухня является любимым местом тараканов, поэтому именно в этом помещении они активно размножаются, пишет 24 Канал. К лучшим условиям проживания тараканов принадлежит повышенная влажность, полумрак и разнообразие доступной пищи. Важно следить за чистотой на столе и возле мусорника, поскольку малейшие крошки от продуктов могут привлечь насекомых.

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Избавиться от тараканов в доме можно легко и просто. Стоит лишь воспользоваться одним из суперлайфхаков, которые действительно являются действенными и полезными в борьбе с вредителями.

Борная кислота

Яд тараканов на основе борной кислоты является самым действенным. Она разъедает стенки пищеварительного тракта, поэтому лучше купить средство в виде порошка. Им надо обработать поверхности, где чаще всего замечаете тараканов. Стоит сделать приманку, смешав сырой яичный желток с одной столовой ложкой борной кислоты.

Нашатырный спирт

Резкий запах нашатырного спирта хорошо отпугивает тараканов. Разведите раствор с водой и протрите им середины шкафчиков, плинтусы, пол, место возле мусорника.

Уксус

Протрите кухонные поверхности раствором уксуса и воды в одинаковых пропорциях. Тараканы убегут из дома, поскольку такой резкий запах их довольно сильно отпугивает.

Эфирные масла

Следует понимать, что вредители очень чувствительны к различным запахам, поэтому стоит воспользоваться эфирным маслом, которое нужно нанести на места, где найдены следы тараканов. Насекомые сильно не любят запаха лаврового листа, аниса, гвоздики, мяты, бузины и пижмы.

Химический способ

Легко избавиться от тараканов можно благодаря химическим препаратам. В бытовых магазинах продаются инсектициды в разном виде. Советуем обратить внимание на гели, пасты, спреи или различные ловушки.