Загалом мурахи здатні розносити бактерії та різноманітні інфекції, тому не бажано, щоб вони бігали по стільниці чи кухонному столі, пишуть Поради 24. А ще мурахи можуть накопичувати їжу у важкодоступних місцях, а це призведе до утворення в цих місцях грибка та цвілі.

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Основною причиною появи мурах вдома є недотримання чистоти в приміщенні. В іншому випадку вони можуть емігрувати від сусідів. Вивести мурах з дому можна кількома способами.

Приманка з варенням

Мурахи люблять солодку їжу, тому й приманка для них має бути солодкою. Візьміть пів склянки варення, 0,5 чайної ложки борної кислоти та чайну ложку дріжджів. Все це рівномірно перемішайте та розкладіть в плоскі посудини. Поставте їх у місцях, де найбільше бачите мурах.

Дріжджі та борна кислота

Також згубною для мурах є дріжджі та борна кислота. Зробіть невеличкі кульки та розставте їх по всій кухні. Мурахи почнуть їсти здобутий харч, але борна кислота їх вб’є. Замість дріжджів можна використовувати яєчний жовток.

Оцет і нашатирний спирт

Нашатирем або оцтом треба змастити всі поверхні на кухні. Завдяки цим рідинам мурахи втратять орієнтири та не зможуть впізнати свої ферменти, тож покинуть дім.



Мурах з дому можна швидко та легко позбутися / Фото Pexels

Ефірна олія

Витравити мурах з дому можна за допомогою ефірної олії. Чудово підійде кориця, лаванда, гвоздика, лимон чи апельсин. Вам потрібно 10 крапель олії розвести у 200 міліграмах води. Цією отрутою треба обприскати поверхні, плінтуси, вентиляцію, кухню та ванну. Також олією можна змочити ватні диски та поставити в тих місцях, де повзають комахи.

Харчова сода

Сода є отрутою для комах. Змішайте її з чимось солодким, додайте трохи води та залишіть на стежках мурашок або у важкодоступних місцях.

Гострий перець або часник

Зубчиком часнику натріть всі поверхні у квартирі. Запах дуже відштовхує комах, тож їм доведеться покинути оселю. Втім у цьому методі є один мінус – аромат часнику вивітрюється, тож його треба постійно поновлювати.

Замість часнику можна використати пекучий перець чилі, який треба розсипати біля гнізда з мурахами.

Хімічні засоби

Також можете скористатися спеціальними хімічними спреями, які боряться з комахами. У магазинах вам порадять, які аерозолі є корисними. Окрім того, можна придбати спеціальну крейду, порошок чи пасту.