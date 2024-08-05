Мурахи вдома залазять в цукор, в хлібницю, псують продукти та можуть розносити інфекції. Однак домашні мурахи поїдають личинок бліх, павуків, постільних клопів та мух.

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На городі мурахи знищують мушок, слимаків, дрібну гусінь чи павутинних кліщів, але разом з тим, вони здатні кусати, коли ми пораємося на городі біля овочів, гризти ягоди та квіти.

Якщо ж вдома чи на городі мурах є досить багато, тоді в такому випадку варто взятися за їх виведення.

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Як позбутися мурах

Мурах переважно не знищують, а проганяють, тому радимо відмовитися від хімічних інсектицидів та скористатися народними методами.

Для того, щоб мурахи покинули дім, впродовж тижня слідкуйте за тим, аби на поверхні не було липких, солодких чи жирних залишків продуктів. Не залишайте їжу, брудний посуд та ретельно протирайте підлогу й поверхні. Мурахи не люблять оцту, тож можете змочити в ньому ганчірку.

Домашніх мурах також відлякують запахи петрушки, часнику, лаврового листя, меліси та м’яти. Розкладіть пучечки цих трав у тих місцях, де є найбільше скупчення мурах. Також можна скористатися кількома приманками та бар’єрами.



Мурах можна досить швидко вивести / Фото Pexels

Борна кислота

У склянку води додайте чверть чайної ложки борної кислоти, 3 ложки цукру та 2 ложки меду. Налийте цю приманку в мілкий посуд та впродовж місяця ставте в місцях, які є недоступними для дітей. Від цієї отрути мурахи втікатимуть.

Дріжджі

Розчиніть дріжджі у воді з кількома ложками меду чи варення до консистенції густої пасти. Змастіть нею краї полиць, на яких лежать продукти.

Мильна вода

Чайну ложку мийного засобу для посуду розчиніть у воді з розпилювачем. Всередину можна додати ефірну олію м’яти. Розчином збризкуйте доріжки, тож незабаром мурахи зникнуть.