Як вивести мурах з городу: копійчані засоби, якими будете користуватися завжди

Нашестя мурах часом може вражати. На ділянці їхніх мурашників може бути досить багато, тому від них треба швидко позбавлятися. Замість хімію можна застосувати дієві народні засоби.

Мурахи певною мірою є корисними, бо переробляють ґрунт та захищають сад від гусениць, слимаків чи личинок мух. Однак мурашник здатен пригнічувати рослину. Комахи їдять пелюстки троянд та солодкий нектар квітів, а ще харчуються полуницею, морквою та гарбузом. Тому важливо позбутися від цих шкідників на своєму городі.

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Як вивести мурах з ділянки

Експерти кажуть, що позбутися мурах насправді досить легко. Для засобу, який їх відлякає треба взяти 1 чайну ложку цукрової пудри, 1 чайну ложку сухої борної кислоти та добре перемішати.

Додайте до цієї суміші трошки води та доведіть до консистенції кашки. Ця приманка є небезпечною для домашніх тварин, тому собак та кішок не допускайте в сад на період виведення мурах з городу.

Налийте рідину в кришку чи будь-яку іншу ємність з бортиками та поставте біля мурашника. Найкраще встановлювати засіб в денну пору, коли мурахи найактивніші.



Мурах можна легко вивести за допомогою соди та солі / Фото Pexels

Як вивести мурах з городу содою

Харчова сода здатна усунути мурах з городу. Організм мурах насичений кислотою, а сода – це бікарбонат натрію, лужна речовина, яка її нейтралізує. Коли речовина потрапляє в організм комахи, сода вступає в реакцію з кислотою, тож зовнішня оболонка комахи руйнується і вона гине.

Як вивести мурахи сіллю

Сіль також є ефективною в боротьбі з комахами. Використовуйте її в парі із золою, завдяки чому ефект буде кращим та дієвішим. Мурашник спочатку присипте золою, а тоді полийте сольовим розчином. Для розчину вам потрібно 7 столових ложок розчинити в 1 літрі окропу.