Накип в чайнику може вивести рис: геніальний лайфхак, який ви ще не чули

Час від часу кожен з нас помічає на чайнику накип. Більшість з нас вже знають, що його можна вивести лимонною кислотою чи оцтом, втім в мережі з’явився цікавий лайфхак, який може здивувати, оскільки він ще не надто поширений.

Вапняний осад утворюється на дні чайниках та на стінках через випаровування жорсткої води й накопичення мінералів – карбонату кальцію та магнію, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Від застарілого накипу треба позбуватися. Хоча й така вода не є небезпечною, але вона впливає на смак напоїв та може навіть скоротити термін придатності девайсу. Хімічні засоби потребують ретельного змивання, як і оцет, який потрібно змивати кілька разів через дуже різкий запах.

Чудовою альтернативою є використання рису. Потрібно лише додати у воду ложку сирого рису й промити чайник. Завдяки абразивним властивостям, рис видаляє наліт не пошкоджуючи поверхню.

Чайник не потрібно кип’ятити разом з водою та рисом, лише добре збовтати, щоб груба текстура рису добре відчистила вапняний наліт.



Рис може вивести оцет з чайника / Фото Pexels

Якщо ж ви хочете застосувати кілька способів для виведення осаду, то можна скористатися таблеткою від посудомийної машини. Потрібно закип’ятити воду, дати їй час охолонути, а тоді додати всередину таблетку й залишити вміст на 30 хвилин.

Фахівці кажуть, що таблетка досить добре виводить осад з чайника. Потрібно лише кілька разів повторити процедуру полоскання, щоб всередині не залишилося залишків від миючого засобу.

Чудово виводить накип харчова сода. У чайник потрібно насипати 3 ложки соди, залити водою й довести до кипіння. Після закипання залишіть чайник на годину, а тоді видаліть наліт добре губкою й кілька разів промийте чистою водою.