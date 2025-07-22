За народними прикметами, павуки в будинку віщують благополуччя, успіх у справах та міцне здоров’я, пише 24 Канал з посиланням на "Главред". Однак, павуки присутні майже всюди – від кухні й коридору до ванної кімнати, туалету й навіть спальні.

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Вигляд комах відлякує людей та викликає огиду, тому для того, щоб їх назавжди позбутися, потрібно застосувати один з перелічених лайфхаків.

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Як позбутися павуків з дому?

Павуки люблять вологу, саме тому найчастіше ми бачимо їх у ванній чи на кухні. Поява комах може сигналізувати про недобросовісне прибирання. Сміття й залишки їжі є поживою для мошок, якими харчуються павуки. Позбутися павуків можна за допомогою аерозолів, однак вони надто хімічні, тому краще скористатися народними методами.

Генеральне прибирання

Ретельно приберіть дім, протерши підвіконня, меблі, порох. Пройдіться пилососом вздовж плінтусів, вимийте підлогу та протріть всі закутки. За допомогою віника познімайте всі павутини.

Ефірна олія

Відлякати павуків може олія м’яти, евкаліпта, ялиці та чайного дерева. Комахи дуже сильно не люблять різких ароматів. Для застосування потрібно 20 крапель розвести в 0,5 літра води, перелити в суміш з розпилювачем та обробляти ті місця, де є павуки.



Поради, які допоможуть вивести павуків / Фото Pexels

Оцтовий розчин

Засіб на основі оцту здатен надовго позбавити від павуків. Потрібно змішати оцет з водою в однаковій пропорції й обробити всі закутки, де теоретично можуть бути павуки.

Цитрусові

Розкладіть по дому шкірки апельсинів чи лимону. Павуки не люблять запаху цитрусових, тому швидко покинуть будинок.

До слова, раніше ми вже розповідали, що потрібно розкласти по кутках дому, аби притягнути удачу та щастя.

Каштани

Молоді кінські каштани потрібно розколоти на шматочки й порозкладати по куточках. Для павуків запах каштана є дуже неприємним, тому вони швидко покинуть оселю.