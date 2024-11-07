Павуків у квартирі більше не буде: дієві методи, які справді допомагають

З приходом тепла, павуки все активніше проникають в помешкання в пошуках їжі й тепла, тому в листопаді ви можете їх помічати більше, ніж зазвичай. Домашні павуки не є небезпечними, однак багато людей їх бояться, тому їх краще відлякати з оселі, щоб вони ні в кого не викликали страх.

Пакуки хоч і не шкідливі, але досить неприємні комахи, пише 24 Канал з посиланням на Express. Деякі фахівці поділилися чудовими порадами, які допоможуть позбутися павуків.

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Засоби із запахом цитрусових

Павуків відлякує запах цитрусових, тому помийте плінтуси, підвіконня та меблі засобами із лимонним запахом. Також можна використовувати цитрусові освіжувачі повітря чи свічки з ароматом лайма, чи лимона.

Регулярне прибирання

Якщо ви будете постійно прибирати вдома, то павукам буде складніше оселитися в оселі, особливо після того, як ви приберете їхнє павутиння. Частіше пилососьте підлогу. Це не лише знищить павуків, але й відкладені ними яйця. На кухні треба прибирати всі крихти з підлоги, оскільки вони приваблюють комах.



Павуків можна легко вивести з дому / Фото Pexels

Закрийте всі щілини

Павуки можуть проникати в оселю через щілини навколо вікон, тому їх треба герметизувати.

До слова, найгірший страх павуків – це м’ята та її аромат. Всього одного горщика з запашною травою буде цілком достатньо, аби павуки почали покидати ваш дім. Якщо ж оселя велика, то рослину можна поставити в різних місцях. За словами експертів, павуки покинуть дім вже за кілька годин.