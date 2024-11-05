Харчова міль вдома може стати справжньою проблемою, повідомляє 24 Канал. Насамперед вона опиняється серед різноманітних круп та макаронів, а також сухофруктів, і може призвести до того, що вам доведеться викидати цілий пакет продуктів.

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Як вигнати харчову міль з дому?

Нікому не буде приємно побачити білих метеликів у банці – адже вони можуть зіпсувати купу продуктів. Та переживати не варто, адже існує досить багато способів, які допоможуть вам впоратися з проблемою та переконатися, що міль вже ніколи не повернеться до вашого дому.

Перш за все, потрібно з'ясувати, де саме вона опинилася – і для цього перевірте усі свої банки з крупами, борошном та сухофруктами. Огляньте кожен пакет та банку, і у них ви можете виявити не тільки дорослих особин, але й їхніх личинок, а також продукти життєдіяльності. Заражені продукти слід завжди викидати, адже вони вже не є безпечними для вживання у їжу.

А якщо ви хочете бути повністю впевненими, що шкідники зникли, після миття потрібно потримати усі контейнери на балконі кілька днів – вони не переживуть холодної температури.



Харчову міль можна прогнати / Фото Pexels

Окрім того, ви можете спробувати позбутися молі за допомогою сильних запахів, які вона не любить. Особливо добре діє на харчову міль лавровий лист, гвоздика, лаванда та шкірки цитрусових. Розкладіть їх у кухонній шафі між пакетами. Вони не тільки захистять вас від надокучливих шкідників, але можуть наповнити кухню приємним ароматом.

Також варто використовувати і магазинні засоби проти молі – вони будуть найбільш корисними, особливо у випадку, якщо у себе вдома ви знайшли дуже багато цих шкідників. До речі, перевірити потрібно не тільки продукти, але й віконні рами – дуже часто кухонна міль залишає своїх личинок також так.

А для того, щоб попередити появу комах у майбутньому, ви можете класти по зубчику часнику у кожну банку із крупами. Це не вплине на смак, але зможе відлякати комах.