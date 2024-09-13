Вб'ють наповал: як ефективно позбутися пилових кліщів вдома

Пилові кліщі оселяються найчастіше на постелі, але можуть жити навіть на м’яких меблях. Ці мікроскопічні комахи живляться мертвими клітинами шкіри, а якщо їх буде занадто багато, то вони можуть викликати проблеми в деяких людей.

Від них може бути закладеність носа, свербіж очей, біль у горлі, чхання чи кашель, пишуть Поради 24. Щоб позбутися від цих неприємних відчуттів та вивести кліщів з дому, варто скористатися кількома дієвими порадами.

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Замороження

Шовкову постіль не можна прати при високій температурі, тому помістіть її в морозильну камеру та заморозьте на добу. Це вб’є кліщів, тому на речах їх вже більше не буде. Постіль поставте в пакет, а потім вийнявши – добре струсіть її на свіжому повітрі.

Вологе прибирання

Сухе прибирання є не дуже ефективним, бо може розносити пил та кліщів по всьому будинку. У такому випадку зробіть вологе прибирання з використанням 20% розчину кухонної солі.

Ефірні олії

Проти кліщів ефективною є евкаліптова олія. Вам треба розпилити її по тканинах, постільній білизні, м’яких меблях та килимах.



Проти кліщів допомагають ефірні олії / Фото Pexels

Інфузорна земля

Використовуйте кізельгур – дрібнодисперсний порошок, який виготовляється зі скам’янілих останків крихітних водних організмів. Щоб зменшити кліщів, посипте її на постіль та матрац та дайте трохи часу настоятися. Залишіть на кілька годин, а тоді зберіть ввечері все пилососом.

Відмовтеся від кімнатних рослин

Кімнатні рослини чудово доповнюють будь-яку кімнату, однак вони накопичують на листках багато пилу та стають притулком для кліщів. Щоб їх не було в кімнаті, регулярно витирайте листя вологою тканиною. Якщо підливати вазони занадто багато, то з часом там розвинеться цвіль. Щоб її не було, треба поливати кімнатні рослини тоді, коли ґрунт сухий.