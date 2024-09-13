Убьют наповал: как эффективно избавиться от пылевых клещей дома

Пылевые клещи поселяются чаще всего на постели, но могут жить даже на мягкой мебели. Эти микроскопические насекомые питаются мертвыми клетками кожи, а если их будет слишком много, то они могут вызвать проблемы у некоторых людей.

От них может быть заложенность носа, зуд глаз, боль в горле, чихание или кашель, пишут Советы 24. Чтобы избавиться от этих неприятных ощущений и вывести клещей из дома, стоит воспользоваться несколькими действенными советами.

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Замораживание

Шелковую постель нельзя стирать при высокой температуре, поэтому поместите ее в морозильную камеру и заморозьте на сутки. Это убьет клещей, поэтому на вещах их уже больше не будет. Постель поставьте в пакет, а затем вынув – хорошо встряхните ее на свежем воздухе.

Влажная уборка

Сухая уборка является не очень эффективным, потому что может разносить пыль и клещей по всему дому. В таком случае сделайте влажную уборку с использованием 20% раствора поваренной соли.

Эфирные масла

Против клещей эффективным является эвкалиптовое масло. Вам надо распылить его по тканям, постельном белье, мягкой мебели и коврах.



Против клещей помогают эфирные масла / Фото Pexels

Инфузорная земля

Используйте кизельгур – мелкодисперсный порошок, который изготавливается из окаменелых останков крошечных водных организмов. Чтобы уменьшить клещей, посыпьте ее на постель и матрас и дайте немного времени настояться. Оставьте на несколько часов, а потом соберите вечером все пылесосом.

Откажитесь от комнатных растений

Комнатные растения прекрасно дополняют любую комнату, однако они накапливают на листьях много пыли и становятся убежищем для клещей. Чтобы их не было в комнате, регулярно вытирайте листья влажной тканью. Если подливать вазоны слишком много, то со временем там разовьется плесень. Чтобы ее не было, надо поливать комнатные растения тогда, когда почва сухая.