Навіть якщо ви таки захочете попрати одяг, часті відключення світла та відсутність електроенергії не дозволять випрати вбрання в пральній машинці, тому треба скористатися іншими методами, пишуть Поради 24.

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Повісьте одяг на свіже повітря

Найпростіше, що ви можете зробити – це повісити одяг на вішаку на свіжому повітрі. За день поганий запах мав би зникнути. Сонячна погода допоможе вбити бактерії. Якщо ж ви все одно будете відчувати поганий запах, то змішайте кілька крапель ефірної олії з водою та розпорошіть розчин на одяг.

Спрей з оцту

Попри те, що оцет має доволі специфічний запах, він допомагає позбутися поганого аромату з одягу. Змішайте 150 міліграмів оцту зі 150 міліграмами води та обприскайте цим розчином одяг. Коли одяг висохне, то кислий запах оцту зникне.



Поганого запаху з одягу можна позбутися дуже просто / Фото Pexels

Спрей з лимонного соку

Візьміть столову ложку лимонного соку та розмішайте в склянці води. Залийте рідину в пульверизатор та обприскайте ним одяг. Лимонний сік добре виводить поганий запах в зоні пахв.

Зубна щітка та мильний розчин

Щоб не прати одяг, відчистити його можна навіть без пральної машинки. Для цього треба взяти стару зубну щітку та мильну воду й відчистити забруднення. Це в рази освіжить вбрання та навіть скоротить час висихання.

Присипання содою

Неприємний запах добре поглинає сода. Поставте одяг в поліетиленовий пакет та посипте харчовою содою. Далі цього струсіть пакет так, щоб сода покрила одяг та залишіть на 10 хвилин.

Після цього витягніть одяг, а соду приберіть щіткою. Якщо є ділянки, які дуже смердять, то варто зробити кашку з соди та нанести на ці місця, зачекати поки висохнуть, а тоді зчистити щіткою.