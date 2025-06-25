Впродовж сезону колонія комах здатна знищити рослини та завдати шкоди плодам, пише 24 Канал. Дачники віднайшли кілька дієвих народних методів, які знищують попелицю.

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Найчастіше для боротьби з паразитами, використовують обприскування відварами й розчинами з додаванням мила, щоб засіб краще прилипнув до рослини. Далі попелицю змивають струменем води, тож вона сама відпаде, однак перед цим варто вжити кілька дієвих народних методів.

Сода

Приготувати засіб від попелиці своїми руками дуже просто. У 10-літрове відро потрібно додати 5 столових ложок соди, трішки олії та рідкого мила. Суміш треба перемішати й обприскати рослини.

Оцет

Через сильний різкий запах оцет чудово відлякує попелицю. До 10 літрів води додайте 10 столових ложок яблучного оцту або 5 столових ложок 9% оцту. Для прилипання засобу, капніть незначну кількість рідкого мила. Все ретельно перемішайте й обприскайте засобом кущі, дерева та квіти.



Народні засоби виводять полуницю / Фото Agkirs

Часник

Цей натуральний репелент здатен відлякати не лише тлю, але й інших шкідників. Для настою вам знадобиться 15 штук часникових стрілок, 100 грамів часнику, 10 літрів гарячої води. Все треба залишити в каструлі на кілька днів, а тоді процідити. Сумішшю обприскуйте рослини й зворотні сторони листя, де часто любить ховатися попелиця.

Ефірні олії

До 100 міліграмів вершків додайте по 10 крапель ефірної олії лаванди, чайного дерева, кедру та чебрецю. В отриману суміш додайте 2 склянки води й обприскуйте рослини 2 рази на день. Через 3 дні попелиця відпаде сама.

До слова! Мурах можна відлякати за допомогою народних методів. У матеріали ми розповіли, що саме є ефективним.

Нашатирний спирт

Засіб використовують не лише як препарат від шкідників, але і як добриво, оскільки нашатирний спирт є аміачною сполукою. У 10 літрах води розмішайте 50 міліграмів нашатирного спирту. Все добре перемішайте й обробляйте розчином культури.

Гірчичний порошок

У літрі теплої води розведіть 100 грамів гірчичного порошку. Дайте настоятися 2 – 3 дні, а тоді процідіть. Для додаткової ефективності ще можна додати 3 столові ложки соди та 2 столові ложки рідкого мила.

Ці кілька простих та доступних методів допоможуть захистити урожай від тлі, без використання хімічних пестицидів.