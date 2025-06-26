Існує чимало різних видів попелиць, що паразитують на гарбузових культурах – близько 2,5 тисяч. І найчастіше огірки вражає баштанна попелиця, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Флористікс Інфо".

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Як боротися з попелицею на огірках?

Перші ознаки появи попелиці на вашій грядці з огірками – це загорнуті донизу краї листя та викривлені верхівки пагонів. Рослини тоді перестають розвиватися, і їхні міжвузля коротшають.

Якщо нічого не робити, попелиця не зникне, а тільки поширюватиметься швидше, і огірки можуть загинути повністю. Попелиця – це надзвичайно плодовитий шкідник, і за літо вона може дати понад 15 поколінь. Окрім того, дуже часто попелиця також переносить захворювання, лікувати які буде дуже складно.

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Отож, є кілька простих народних методів, які допоможуть прогнати попелицю геть з городу та врятувати урожай.



Попелицю на огірках можна знищити без хімії / Фото Pexels

Гірчичний настій

Для того, аби знищити колонії попелиці, потрібно приготувати розчин: 100 грамів сухої гірчиці залийте 3 літрами окропу та ретельно перемішайте. Засіб потрібно настоювати протягом 5 – 6 годин, час від часу перемішуючи.

Відстояний розчин обережно злийте, не збовтуючи осад від гірчиці. Залийте у обприскувач та додайте 5 столових ложок рідкого мийного засобу, а також 3 столові ложки рослинної олії. Додайте 10 літрів води, перемішайте та використовуйте для обробки огірків по листю.

Перед початком процедури радять також зрізати з кожного куща нижнє листя – особливо якщо на ньому вже є тля.

Содовий розчин

Цей ефективний засіб від попелиці можна приготувати з харчової соди. Візьміть 10 літрів води, додайте туди 50 грамів соди та 5 столових ложок рідкого мила. Також змішайте з 3 ложками олії і обприскуйте огірки.

Проводити обробку потрібно ввечері. До речі, сода працюватиме не тільки як інсектицид, але й як профілактичний засіб від гнилі та грибкових інфекцій – раніше ми вже розповідали про різні способи використання соди на городі.

Розчин аміаку

Нашатирний спирт може бути саме тим, що вам потрібно для боротьби з попелицею: у 10 літрів води влийте 50 мілілітрів аміаку, 5 столових ложок мийного засобу та 3 ложки олії.

Мило та олія – це важливі компоненти кожного розчину, адже мило утримує рідину на листі, не дозволяючи їй швидко стікати. Окрім того, саме собою воно також має інсектицидні властивості. А ось олія, потрапляючи на тіло шкідників, утворює на ньому плівку, що перекриває дихальні шляхи попелиці.