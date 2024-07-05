Щоб зберегти рослини та не застосовувати хімікати, від слимаків можна позбутися завдяки кільком народним методам.

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Способи боротьби зі шкідниками

Пиво

У глибокий посуд налийте пиво та закопайте банку чи ємність від сардини, чи оселедцю в місця найбільшого скупчення слимаків так, аби краї височіли над рівнем ґрунту. Слимаки приповзуть на запах та впадуть всередину. Замість пива можете взяти кисле молоко чи сироватку.

Листя капусти

Візьміть листя капусти чи салату або бадилля буряка та вимочіть їх у пиві, кисломолочних продуктах чи збродженому варенні. Ввечері розкладіть листя по грядках. Цей метод також здатен позбавити від слимаків.



Слимаків можна вивести з ділянки кількома способами / Фото Pexels

Вологий картон

Слимаки люблять такі укриття, як вологі куски дерев, картону, фанери чи каменів. Розкладіть їх по всьому городу. Слимаки сповзуться, а ці приманки разом з ними треба прибрати далеко з ділянки.

Залишки овочів та фруктів

Теж саме стосується підгнилих овочів чи фруктів. Звечора розкладіть їх по ділянках, а вранці позабирайте з них слимаків.

Також можна поставити перегороджувальні бар’єри. Їх розміщують навколо насаджень чи по периметру всієї ділянки. Ширина перегороджувальної смуги має бути 20 сантиметрів. Навколо ділянки насипте тирсу, кору, золу чи лушпиння злаків. Однак варто застосовувати таку перешкоду лише в суху погоду.

Між грядками також можна розташувати довгі жолоби з водою, в яких слимаки потонуть. А ще в міжряддях можна поставити кропиву. Слимаки будуть боятися її колючих голок, тож на городину не заповзуть.

Ускладнюють пересування слимаків по ділянці листя та коріння хрону та шкаралупа яєць.