Не витрачайте гроші: копійчані засоби для свіжого запаху в туалеті

Часом унітаз може не зовсім приємно пахнути, тому для того, щоб покращити запах й зробити його свіжим, варто скористатися кількома дешевими засобами, які знайдуться в кожного на кухні.

Деякі господині купляють спеціальні таблетки й кладуть їх у бачок, щоб вивести всі погані аромати, пише 24 Канал. Однак народні способи вийдуть набагато дешевшими, а результативність буде однакова.

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Шматочки мила

Якщо у вас назбиралося чимало обмилків, то їх варто вкинути в туалетний бачок. Мило буде у воді повільно розчинятися й створить приємний запах. Цей метод передбачає періодичну чистку бачка, бо мило здатне утворити плівку й забруднити механізм.

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Зубна паста

Додавання зубної пасти легко й швидко освіжити унітаз. Можете придбати дешевий тюбик, проткнути в ньому кілька дірок та покласти на дно бачка.



Прості методи для свіжості унітаза / Фото Pexels

Кока-кола

Газована вода не лише покращить аромат, але й виведе вапняний наліт та камінь з унітаза. 2 літри води потрібно вилити в унітаз, протерти йоржиком брудні ділянки та залишити на кілька годин. Після зазначеного часу змийте все водою. Внутрішня сторона унітаза стане ідеально чистою.

Гірчичний порошок

Для утворення пасти, змішайте 2 столові ложки сухої гірчиці та лимонної кислоти, а тоді додайте 4 ложки крохмалю. Ці засоби треба розмішати з 4 ложками крохмалю. Засіб нанесіть на стінки унітаза, залишивши на 30 хвилин. Тоді все потріть та змийте водою.

До слова, використані чайні пакетики не варто викидати, оскільки ними можна скористатися в побуті.

Саморобний освіжувач

Для приготування освіжувача змішайте 3 столові ложки перекису, 3 столові ложки лимонного соку, додайте 7 крапель ефірної олії та 100 грамів води. Усе ретельно перемішайте та додайте у воду до бачка.