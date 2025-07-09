Не тратьте деньги: копеечные средства для свежего запаха в туалете
- Для свежего запаха в туалете можно использовать кусочки мыла, зубную пасту, кока-колу, горчичный порошок и самодельный освежитель.
- Эти средства доступны и эффективны, но требуют периодического ухода за туалетным бачком.
Иногда унитаз может не совсем приятно пахнуть, поэтому для того, чтобы улучшить запах и сделать его свежим, стоит воспользоваться несколькими дешевыми средствами, которые найдутся у каждого на кухне.
Некоторые хозяйки покупают специальные таблетки и кладут их в бачок, чтобы вывести все плохие ароматы, пишет 24 Канал. Однако народные способы выйдут гораздо дешевле, а результативность будет одинакова.
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Кусочки мыла
Если у вас накопилось немало обмылков, то их стоит бросить в туалетный бачок. Мыло будет в воде медленно растворяться и создаст приятный запах. Этот метод предусматривает периодическую чистку бачка, потому что мыло способно образовать пленку и загрязнить механизм.
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Зубная паста
Добавление зубной пасты легко и быстро освежить унитаз. Можете приобрести дешевый тюбик, проткнуть в нем несколько дырок и положить на дно бачка.
Простые методы для свежести унитаза / Фото Pexels
Кока-кола
Газированная вода не только улучшит аромат, но и выведет известковый налет и камень из унитаза. 2 литра воды нужно вылить в унитаз, протереть ершиком грязные участки и оставить на несколько часов. После указанного времени смойте все водой. Внутренняя сторона унитаза станет идеально чистой.
Горчичный порошок
Для образования пасты, смешайте 2 столовые ложки сухой горчицы и лимонной кислоты, а потом добавьте 4 ложки крахмала. Эти средства надо размешать с 4 ложками крахмала. Средство нанесите на стенки унитаза, оставив на 30 минут. Тогда все потрите и смойте водой.
К слову, использованные использованные чайные пакетики не стоит выбрасывать, поскольку ими можно воспользоваться в быту.
Самодельный освежитель
Для приготовления освежителя смешайте 3 столовые ложки перекиси, 3 столовые ложки лимонного сока, добавьте 7 капель эфирного масла и 100 граммов воды. Все тщательно перемешайте и добавьте в воду в бачок.