Для цього вам знадобляться домашні засоби, які знайдуться на кухні в кожного з нас, пише 24 Канал. Проблема смороду взуття може бути через безперервне його носіння та неправильний догляд. Щоб прибрати сторонні аромати, візьміть до уваги кілька лайфхаків.

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Перекис водню чи оцет

Це один з найпростіших та найдієвіших методів. Все, що вам потрібно – покласти у взуття ватний диск, змочений в перекису водню чи оцті. Рідина вбере неприємний запах за кілька хвилин.

Харчова сода

Соду потрібно насипати у взуття й залишити на ніч. Вона має чудові антисептичні властивості й добре абсорбує запахи. Вже на ранок ваше взуття буде свіжим, без неприємних запахів.

Антисептик

Цей засіб бездоганно вбиває всі бактерії всередині взуття, тож сторонній запах зникне досить швидко. Щоб позбутися поганого запаху, можете використовувати аптечний засіб формідрон.



Народні методи від смороду взуття / Фото Pexels

Чайний пакетик

Все, що вам потрібно зробити – це поставити чайний пакетик у взуття. Він повністю поглине поганий запах й на ранок смороду вже не буде чути.

Лимонний сік

Сік лимона потрібно змішати з водою в рівних частинах й розпорошити розчин всередині взуття. Рідина прибере неприємний запах, залишивши лише свіжий аромат.

Шматочок мила

Цей варіант є дієвим для тих людей, які багато гуляють чи займаються фізичними активностями. Всередину взуття потрібно поставити мило, а вранці кросівки чи чоботи вже матимуть приємний ароматний запах.

Дезодорант для взуття

Якщо ж народними засобами ви користуватися не хочете, тоді скористайтеся спеціальним дезодорантом для взуття. Потрібно лише розпилити спрей на пару й сморід зникне, залишиться лише гарний запах від дезодоранту.