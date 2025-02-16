Від розводів не залишиться сліду: ось, чим потрібно виводити сіль з взуття

Чимало дівчат вже встигли додати до свого гардероба замшеве взуття угги. Вони дуже стильні й теплі, однак легко покриваються соляними розводами. Щоб повернути взуттю доглянутий вигляд, потрібно скористатися простими порадами.

У зимову пору дороги й тротуари оброблять сіллю, щоб не було слизько, пише 24 Канал з посиланням на Better Homes and Gardens. Попри те, що зараз все частіше комунальники посипають все піском, сольові розводи все ж таки можуть ще зустрічатися, тому розповідаємо кілька способів, як їх вивести.

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Як вивести сольову пляму оцтом

Змішайте столову ложку оцтом зі склянкою води та вилийте в будь-яку ємність, щоб зручно було занурювати ганчірку. Щоб уникнути перенесення фарби на взуття краще взяти світлу тканину й акуратними круговими рухами потерти плями.

Обробіть всю поверхню, але постарайтеся не сильно зволожувати матеріал, щоб не залишити нових розводів. Після цього дайте взуттю просохнути.

Змочування взуття

Оцтова обробка потребує видалення залишків кислоти, щоб уникнути вицвітання чи пересихання матеріалу. Потрібно взяти іншу чисту тканину, змочити в чистій води та протерти всю поверхню взуття. Цей лайфхак допоможе повернути натуральний колір. За необхідності, зайву вологу можна промокнути паперовими рушниками.

Сушіння та відновлення текстури

Щоб взуття не втратило форму, після очищення його потрібно правильно висушити. Наповніть середину м’якими серветками чи тканиною, щоб допомогти підтримати правильний контур.

Уггам потрібно дати висохнути природним шляхом, залишивши їх у кімнаті на ніч. Не можна сушити взуття біля батарей чи прямих джерел тепла, оскільки це лише пошкодить матеріал.

Після того, як взуття висохне, потрібно щіткою для замші розчесати ворс, повернувши йому природний вигляд. Завдяки цьому поверхня буде м’якою та рівномірною.

Замість оцту, можна скористатися звичайним засобом для миття посуду. Потрібно лише на склянку води додати кілька крапель рідини й застосувати таку ж методику очищення, як з оцтом. Головне, не перестарайтеся з пінкою, щоб не залишити мильних розводів.