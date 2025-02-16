От разводов не останется следа: вот, чем нужно выводить соль с обуви

Многие девушки уже успели добавить в свой гардероб замшевую обувь угги. Они очень стильные и теплые, однако легко покрываются соляными разводами. Чтобы вернуть обуви ухоженный вид, нужно воспользоваться простыми советами.

В зимнюю пору дороги и тротуары обработают солью, чтобы не было скользко, пишет 24 Канал со ссылкой на Better Homes and Gardens. Несмотря на то, что сейчас все чаще коммунальщики посыпают все песком, солевые разводы все же могут еще встречаться, поэтому рассказываем несколько способов, как их вывести.

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Как вывести солевое пятно уксусом

Смешайте столовую ложку уксусом со стаканом воды и вылейте в любую емкость, чтобы удобно было окунать тряпку. Чтобы избежать переноса краски на обувь лучше взять светлую ткань и аккуратными круговыми движениями потереть пятна.

Обработайте всю поверхность, но постарайтесь не сильно увлажнять материал, чтобы не оставить новых разводов. После этого дайте обуви просохнуть.

Смачивание обуви

Уксусная обработка требует удаления остатков кислоты, чтобы избежать выцветания или пересыхания материала. Нужно взять другую чистую ткань, смочить в чистой воде и протереть всю поверхность обуви. Этот лайфхак поможет вернуть натуральный цвет. При необходимости, лишнюю влагу можно промокнуть бумажными полотенцами.

Сушка и восстановление текстуры

Чтобы обувь не потеряла форму, после очистки ее нужно правильно высушить. Наполните середину мягкими салфетками или тканью, чтобы помочь поддержать правильный контур.

Уггам нужно дать высохнуть естественным путем, оставив их в комнате на ночь. Нельзя сушить обувь возле батарей или прямых источников тепла, поскольку это только повредит материал.

После того, как обувь высохнет, нужно щеткой для замши расчесать ворс, вернув ему естественный вид. Благодаря этому поверхность будет мягкой и равномерной.

Вместо уксуса, можно воспользоваться обычным средством для мытья посуды. Нужно лишь на стакан воды добавить несколько капель жидкости и применить такую же методику очистки, как с уксусом. Главное, не переусердствуйте с пенкой, чтобы не оставить мыльных разводов.