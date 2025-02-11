Чому одяг у шафі цвіте: розумні лайфхаки, які позбавлять від проблеми

Вогкість у будинку призводить до грибка на стінах та неприємного запаху плісняви, яким просочується одяг. Втім, цвіте одяг у шафі не лише через грибок. Причиною можуть стати недостатньо висохлі речі.

Запах цвілі та вологи в будинку поглинають певні речі, тому варто їх застосувати у шафі, щоб вивести сморід з речей, пише 24 Канал. Важливою деталлю є прання та використання спеціальних рідин, які допоможуть позбавитися плісняви.

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Як позбутися цвітіння одягу в шафі

Щоб у шафі не було підвищеної вологості й смороду, варто використовувати осушувачі повітря. Під час прибирання треба ретельно очищувати внутрішню поверхню й застосувати різні антисептичні засоби, відкриваючи шафу на кілька годин, щоб все провітрити.

Вивести запах цвілі можна завдяки кільком дієвим лайфхакам. Спочатку треба повністю очистити шафу, а тоді переходити до прання речей.

Крейда

Для того, щоб позбавити одяг вогкості, замість магазинних поглиначів вологи можна скористатися саморобним засобом, який є недорогим та натуральним. Візьміть звичайну крейду й нанесіть на шматочок кілька крапель олії. Поставте цю крейду у шафу, де відчувається запах вогкості та плісняви. Крейда поглине вологу, а ефірна олія гвоздики має чудові протигрибкові властивості, тож захистить тканину й поверхні від появи цвілі.

Оцет

Усунути поганий запах, грибок та бруд допоможе звичайний оцет. Змочіть ганчірку в засобі й протріть всі шафи зсередини, а після цього залишіть провітрювати шафу, щоб різкий запах оцту вивітрився.



Вивести запах плісняви досить просто / Фото Pexels

Лимонний сік

За допомогою лимонного соку також можна легко позбутися від запаху плісняви. Розведіть сік в теплій воді й нанесіть на стінки шафи ганчіркою з мікрофібри й добре просушіть перед складанням одягу.

Шкірка з цитрусових

Позбутися від неприємного запаху можна за допомогою шкірок цитрусових. Підсушіть шкірку від мандарина, апельсина чи лимона й поставте у шафу.

Вивести запах цвілі з одягу можна за допомогою нашатирного спирту. До 100 міліграмів води додайте 2 столові ложки горілки. Розчин влийте в пульверизатор й обприскайте засобом річ. Дайте вбранню постояти 30 хвилин, а тоді почніть прати одяг з порошком.