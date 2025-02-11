Почему одежда в шкафу цветет: умные лайфхаки, которые избавят от проблемы

Сырость в доме приводит к грибку на стенах и неприятному запаху плесени, которым пропитывается одежда. Впрочем, цветет одежда в шкафу не только из-за грибка. Причиной могут стать недостаточно высохшие вещи.

Запах плесени и влаги в доме поглощают определенные вещи, поэтому стоит их применить в шкафу, чтобы вывести вонь из вещей, пишет 24 Канал. Важной деталью является стирка и использование специальных жидкостей, которые помогут избавиться от плесени.

Читайте также Одежда после стирки воняет: почему это происходит и как исправить

Как избавиться от цветения одежды в шкафу

Чтобы в шкафу не было повышенной влажности и вони, стоит использовать осушители воздуха. Во время уборки надо тщательно очищать внутреннюю поверхность и применить различные антисептические средства, открывая шкаф на несколько часов, чтобы все проветрить.

Вывести запах плесени можно благодаря нескольким действенным лайфхакам. Сначала надо полностью очистить шкаф, а потом переходить к стирке вещей.

Мел

Для того, чтобы лишить одежду сырости, вместо магазинных поглотителей влаги можно воспользоваться самодельным средством, который является недорогим и натуральным. Возьмите обычный мел и нанесите на кусочек несколько капель масла. Поставьте этот мел в шкаф, где чувствуется запах сырости и плесени. Мел поглотит влагу, а эфирное масло гвоздики имеет прекрасные противогрибковые свойства, поэтому защитит ткань и поверхности от появления плесени.

Уксус

Устранить плохой запах, грибок и грязь поможет обычный уксус. Смочите тряпку в средстве и протрите все шкафы изнутри, а после этого оставьте проветривать шкаф, чтобы резкий запах уксуса выветрился.



Вывести запах плесени достаточно просто / Фото Pexels

Лимонный сок

С помощью лимонного сока можно легко избавиться от запаха плесени. Разведите сок в теплой воде и нанесите на стенки шкафа тряпкой из микрофибры и хорошо просушите перед складыванием одежды.

Кожура из цитрусовых

Избавиться от неприятного запаха можно с помощью кожуры цитрусовых. Подсушите кожуру от мандарина, апельсина или лимона и поставьте в шкаф.

Вывести запах плесени с одежды можно с помощью нашатырного спирта. К 100 миллиграммам воды добавьте 2 столовые ложки водки. Раствор влейте в пульверизатор и опрыскайте средством вещь. Дайте наряду постоять 30 минут, а тогда начните стирать одежду с порошком.