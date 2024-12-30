Без паніки: що робити, якщо пересолили страву – кілька способів, які її врятують

З кожним може трапитися така прикра неприємність як пересолена страва. Особливо образливо у випадку, коли на приготування довелося витратити багато часу та продуктів. Втім, впадати у відчай не варто, бо є кілька способів, які можуть врятувати ситуацію.

Виявляється, якщо приготовлена вами страва ще може вмістити в себе продукти, з яких вона приготовлена, то її можна врятувати, пише 24 Канал з посиланням на Sante+.

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Це означає, що якщо ви готуєте овочеве рагу, салат чи зварили якийсь гарнір, солоність можна перекрити додатковою порцією. У випадку з супами допоможе додаткова вода. Та якщо жоден з цих варіантів не підходить, тоді можна скористатися трюком з картоплею.

Як врятувати пересолену страву

У солону страву вкиньте сиру картоплю, яка зможе увібрати солону рідину. Це правило стосується супів та крем-супів. Вкиньте її в суп та дайте прокипіти 10 хвилин. До запеченого м’яса чи пасерованих овочів, картоплю наріжте кубиками та доведіть до приготування.



Пересолену страву можна врятувати / Фото Pexels

Крім картоплі добре вбирають сіль інші крохмалисті продукти – макарони чи рис. Загорніть рис в марлю та опустіть в каструлю на 15 хвилин, а потім виймайте. Такий лайфхак забезпечить вас повноцінним гарніром та ще й допоможе прибрати зайву сіль.

Якщо картоплі виявиться недостатньо, щоб побороти проблему, додайте інгредієнти з низьким вмістом солі – сирі овочі чи бобові й розведіть додатковою водою, щоб розбавити концентрацію солі. З водою будьте обережними, щоб не дати занадто багато й не зіпсувати вже страву остаточно.

Щоб врівноважити надлишок солі, можна в страву додати трішки цукру, але будьте обережними, щоб не зробити її солодкою. Найкраще ця порада працює на томатних соусах чи підливах.

Нейтралізувати солону страву допоможе кислота. Спробуйте додати у страву трохи лимонного соку, томатної пасти чи помідорів. Щоб не ставалося ніяких казусів з пересоленою їжею, найкраще її солити дозовано в помірній кількості.