Без паники: что делать, если пересолили блюдо – несколько способов, которые его спасут

С каждым может случиться такая досадная неприятность как пересоленное блюдо. Особенно обидно в случае, когда на приготовление пришлось потратить много времени и продуктов. Впрочем, отчаиваться не стоит, потому что есть несколько способов, которые могут спасти ситуацию.

Оказывается, если приготовленное вами блюдо еще может вместить в себя продукты, из которых оно приготовлено, то его можно спасти, пишет 24 Канал со ссылкой на Sante+.

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Это означает, что если вы готовите овощное рагу, салат или сварили какой-то гарнир, соленость можно перекрыть дополнительной порцией. В случае с супами поможет дополнительная вода. Но если ни один из этих вариантов не подходит, тогда можно воспользоваться трюком с картофелем.

Как спасти пересоленное блюдо

В соленое блюдо бросьте сырой картофель, который сможет впитать соленую жидкость. Это правило касается супов и крем-супов. Бросьте его в суп и дайте прокипеть 10 минут. К запеченному мясу или пассерованным овощам, картофель нарежьте кубиками и доведите до готовности.



Пересоленное блюдо можно спасти / Фото Pexels

Кроме картофеля хорошо впитывают соль другие крахмалистые продукты – макароны или рис. Заверните рис в марлю и опустите в кастрюлю на 15 минут, а затем вынимайте. Такой лайфхак обеспечит вас полноценным гарниром и еще и поможет убрать лишнюю соль.

Если картофеля окажется недостаточно, чтобы побороть проблему, добавьте ингредиенты с низким содержанием соли – сырые овощи или бобовые и разведите дополнительной водой, чтобы разбавить концентрацию соли. С водой будьте осторожны, чтобы не дать слишком много и не испортить уже блюдо окончательно.

Чтобы уравновесить избыток соли, можно в блюдо добавить немного сахара, но будьте осторожны, чтобы не сделать его сладким. Лучше всего этот совет работает на томатных соусах или подливах.

Нейтрализовать соленое блюдо поможет кислота. Попробуйте добавить в блюдо немного лимонного сока, томатной пасты или помидоров. Чтобы не происходило никаких казусов с пересоленной пищей, лучше всего ее солить дозировано в умеренном количестве.