В сети есть много советов, которые помогут снять наклейку с посуды, впрочем самым действенным является трюк со свечой и скотчем, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Дианы Гологовец.

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Как снять наклейку с посуды

Есть такие наклейки, которые никак не отдираются, их даже трудно отсоединить с помощью ногтя. В таком случае надо применить простой и интересный лайхфак. Блогер на собственном примере показала, как легко избавиться от наклейки. На нее надо приклеить скотч по всему периметру.

Далее надо зажечь свечу и держите над огнем тарелку со скотчем несколько секунд. Держите тарелку на расстоянии, чтобы скотч не расплавился, но таки нагрелся. После нагревания вы сможете снять скотч вместе с наклейкой одним движением.

Трюк со скотчем и свечой: смотрите видео

Если же вы отклеивали наклейку, а на тарелке остался след, от него можно избавиться несколькими способами.

Липкий слой наклеек хорошо уничтожает спирт. Намочите в нем ватный диск и приложите к наклейке. Немножко подержите, чтобы наклейка впитала в себя спирт. Будет достаточно всего 10 минут и липкая этикетка легко отклеится и не оставит никакого следа на посуде.

Воспользуйтесь любым маслом (может быть подсолнечное или оливковое). Небольшую тряпку смочите в масле и обработайте ею поверхность, где остались следы от клея. Оставьте на 30 минут, чтобы все хорошо впиталось, а тогда уберите остатки с помощью пластмассового скребка. Посуду потом надо тщательно вымыть моющим средством, чтобы убрать остатки масла.

Хорошо растворяет клейкую основу уксус. Его надо нанести на губку и хорошо потереть загрязненное место. После отчистки посуду хорошо вымойте, чтобы убрать специфический запах.