При регулярному використанні витяжка на кухні дуже легко забруднюється, пише 24 Канал з посиланням на Express. Нагар та жир можна вивести за кілька секунд, якщо знати, який саме копійчаний засіб вам допоможе.

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Чим вивести жир з витяжки

Фільтри витяжок можна легко привести до ладу. Спосіб чищення є дуже легким. Вам знадобляться кристали рідкої соди, які виведуть жир на очах вже за 30 секунд, а поверхня виглядатиме наче нова. Щоб нагар та жирові відкладення легше відійшли – скористайтеся старою зубною щіткою.



Витяжку можна легко очистити / Фото Pexels

Окрім цього дивовижного методу, відмити витяжку можна ще кількома способами. Для одного з них треба скористатися содою й оцтом.

З жиром на фільтрі витяжки чудово справляється столовий оцет. Спочатку зніміть фільтр та опустіть в оцет на 10 хвилин, а корпус протріть ганчіркою з оцтом. Після очищення треба всі деталі та витяжку добре протерти чистою водою й провітрити кухню, оскільки оцет має їдкий запах. Щоб посилити ефект від прибирання, потрібно додати в оцет 1 – 2 столові ложки соди й замочити в розчині фільтр.

Для другого методу вам знадобиться господарське мило та засіб для миття посуду. Натріть трохи господарського мила в миску й додайте засіб. Цією рідиною очистіть фільтри за допомогою зубної щітки й ополосніть чистою водою. Перед закладанням фільтрів у витяжку, витріть їх насухо.