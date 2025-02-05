Жир зійде з витяжки за 30 секунд: неймовірний спосіб, який може здивувати

Багатьох людей лякає процес очищення витяжки, оскільки бруд та жирові відкладення не зовсім легко вивести. Фахівці розповіли про простий спосіб, який допоможе швидко привести до ладу фільтри ваших витяжок без використання хімікатів.

При регулярному використанні витяжка на кухні дуже легко забруднюється, пише 24 Канал з посиланням на Express. Нагар та жир можна вивести за кілька секунд, якщо знати, який саме копійчаний засіб вам допоможе.

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Чим вивести жир з витяжки

Фільтри витяжок можна легко привести до ладу. Спосіб чищення є дуже легким. Вам знадобляться кристали рідкої соди, які виведуть жир на очах вже за 30 секунд, а поверхня виглядатиме наче нова. Щоб нагар та жирові відкладення легше відійшли – скористайтеся старою зубною щіткою.



Витяжку можна легко очистити / Фото Pexels

Окрім цього дивовижного методу, відмити витяжку можна ще кількома способами. Для одного з них треба скористатися содою й оцтом.

З жиром на фільтрі витяжки чудово справляється столовий оцет. Спочатку зніміть фільтр та опустіть в оцет на 10 хвилин, а корпус протріть ганчіркою з оцтом. Після очищення треба всі деталі та витяжку добре протерти чистою водою й провітрити кухню, оскільки оцет має їдкий запах. Щоб посилити ефект від прибирання, потрібно додати в оцет 1 – 2 столові ложки соди й замочити в розчині фільтр.

Для другого методу вам знадобиться господарське мило та засіб для миття посуду. Натріть трохи господарського мила в миску й додайте засіб. Цією рідиною очистіть фільтри за допомогою зубної щітки й ополосніть чистою водою. Перед закладанням фільтрів у витяжку, витріть їх насухо.