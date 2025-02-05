Жир сойдет с вытяжки за 30 секунд: невероятный способ, который может удивить

Многих людей пугает процесс очистки вытяжки, поскольку грязь и жировые отложения не совсем легко вывести. Специалисты рассказали о простом способе, который поможет быстро привести в порядок фильтры ваших вытяжек без использования химикатов.

При регулярном использовании вытяжка на кухне очень легко загрязняется, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Нагар и жир можно вывести за несколько секунд, если знать, какое именно копеечное средство вам поможет.

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Чем вывести жир из вытяжки

Фильтры вытяжек можно легко привести в порядок. Способ чистки является очень легким. Вам понадобятся кристаллы жидкой соды, которые выведут жир на глазах уже за 30 секунд, а поверхность будет выглядеть как новая. Чтобы нагар и жировые отложения легче отошли – воспользуйтесь старой зубной щеткой.



Вытяжку можно легко очистить / Фото Pexels

Кроме этого удивительного метода, отмыть вытяжку можно еще несколькими способами. Для одного из них надо воспользоваться содой и уксусом.

С жиром на фильтре вытяжки прекрасно справляется столовый уксус. Сначала снимите фильтр и опустите в уксус на 10 минут, а корпус протрите тряпкой с уксусом. После очистки надо все детали и вытяжку хорошо протереть чистой водой и проветрить кухню, поскольку уксус имеет едкий запах. Чтобы усилить эффект от уборки, нужно добавить в уксус 1 – 2 столовые ложки соды и замочить в растворе фильтр.

Для второго метода вам понадобится хозяйственное мыло и средство для мытья посуды. Натрите немного хозяйственного мыла в миску и добавьте средство. Этой жидкостью очистите фильтры с помощью зубной щетки и ополосните чистой водой. Перед закладкой фильтров в вытяжку, вытрите их насухо.