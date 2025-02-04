Серебряные украшения со временем могут терять свой привлекательный вид, особенно тогда, если за ним правильно не ухаживать, пишет 24 Канал. Чаще всего серебро темнеет из-за внешних раздражителей, неправильное хранение или уход.

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Если же качество металла низкое, то серебро со временем может потемнеть. Также на вид влияет потоотделение и различные бытовые средства. В общем черные пятна на серебре – это естественный процесс. Нужно только знать, как правильно очистить металл, чтобы не навредить ему и подарить роскошный вид.

Серебро можно быстро почистить дома

Хорошо избавляет от черноты использование соды и фольги. Нужно в кипяченую воду добавить 2 столовые ложки соды и опустить туда полоску алюминиевой фольги, оставить в растворе серебро на 20 минут, а потом просто прополоскать под струей воды и насухо вытереть. Благодаря этому методу серебро снова начнет блестеть и будет выглядеть как новое.

Чистить серебряные украшения можно благодаря нашатырному спирту. Аммиачный раствор быстро выводит все почернения. Нужно добавить спирт в воду и в полученный раствор поместить украшения, подождать 30 минут и промыть. Однако, нашатырный спирт имеет несколько резкий запах, поэтому для удаления почернелости подойдет обычный спирт.



Черноту с серебра легко вывести / Фото Pexels

Уксус разводить с водой не нужно. Просто оставьте в растворе украшения на 2 часа и после этого хорошо промойте. Если серебро очень почернело, тогда усилить действие можно благодаря разогреванию уксуса.

Чистить серебро можно также благодаря зубной пасте. Она должна быть без абразивных частиц и агрессивных отбеливающих компонентов. Нанесите пасту на мягкую ткань и обработайте ею поверхность серебра. Оставьте на 5 минут, а затем промойте изделие водой и высушите мягкой тканью. Метод подходит для не очень сильно загрязненных украшений.