5 хитрощів, що зроблять маленьку ванну більшою: може спробувати кожен

В ідеальному світі кожна ванна досить простора, аби вмістити усі необхідні речі, побутову техніку та все ще залишатися охайною і не захаращеною на вигляд. Та в реальності доводиться вдаватися до маленьких хитрощів, аби досягти цього ефекту.

Якщо ви не можете буквально збільшити свою ванну кімнату, ви все ще можете вдатися до кількох дизайнерських прийомів, що змусять її принаймні виглядати більшою та комфортнішою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Замініть шторку для душу на скляні двері

Штори для душу відсікають вашу ванну кімнату та роблять простір візуально меншим. Тож якщо ви знімете їх, а натомість поставите скляні дверцята, ви можете додати трохи метрів і повітря у свій простір.

Так ви будете бачити більше кімнати, та не забувайте – що більше ви бачите, то ретельніше потрібно підтримувати порядок.

Відбивайте якомога більше світла

Світло – це ключ до просторого, візуально великого простору. І найпростіший спосіб цього досягти – використовувати великі дзеркала. Замініть маленьке дзеркальце, що висить у вас у ванній, на таке, що займатиме значну частину стіни – і ви одразу ж помітите, як перевтілиться ваш простір.

Також ви можете обирати хромовану фурнітуру – це змусить світло танцювати по кімнаті та збільшить її.

Обирайте монохроматичність

Дизайнери інтер'єру радять обирати або дуже темну, або дуже світлу колірну гамму у ванній кімнаті, аби візуально розширити простір. Зокрема, повністю біла чи повністю чорна ванна можуть по-різному вплинути на освітлення та різко збільшити простір, додаючи до нього нові виміри.



Намагайтеся підтримувати одну гамму у ванній / Фото Pexels

Обирайте меншу раковину

Розмір раковини може суттєво вплинути на те, чи відчуваєте ви себе у ванній, наче у тісній шафі. І настінні раковини з дерева чи мармуру можуть бути найкращим варіантом для невеликих ванних кімнат. Намагайтеся не обирати великі раковини, якщо у вашій ванній недостатньо простору для цього.

Тримайте дизайн однорідним на всіх поверхнях

У маленьких ваннах краще уникати підкреслення конкретних деталей, як-от ліпнини, стелі чи підлоги. Натомість варто прагнути створити єдиний вигляд – наприклад, використовуйте однакову плитку для стіни та підлоги, а стелю фарбуйте в той самий колір, що й стіни.