5 великих кімнатних рослин, які миттєво змінять простір дому: вони прості у догляді

Хто не мріє про великі кімнатні рослини, зелень, яка створює враження, наче ви не у квартирі, а десь на природі? І досягти такого ефекту можна за допомогою всього кількох вдалих рослин у кімнаті.

Любителі рослин знають, наскільки приємним може бути вирощування пишних, яскравих рослин, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Але навіть якщо ви не надто захоплюєтеся садівництвом, велика рослина може стати у пригоді. Як би це дивно не звучало, одна велика рослина у кімнаті може суттєво збільшити простір візуально, додаючи повітря і легкості у кімнату.

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Зміїна рослина

Можливо, ви звикли до того, що зміїні рослини легко вміщаються на підвіконні та не займають дуже багато простору? Втім, насправді вони можуть досягати досить значних розмірів за досить короткий час.

Але якщо ви не налаштовані на те, аби чекати, поки рослина виросте, ви цілком можете купити вже дорослу квітку. Вона надзвичайно проста у догляді, а це робить її практично ідеальним вибором для новачків.

Пальма

Якщо ви звільните місце у вітальні для величної пальми, ви про це точно не пожалкуєте. Її велике пір’ясте листя може створити цікаву атмосферу тропіків, яка точно не залишить нікого байдужим.

Навіть на молодих рослинах листя може досягати дуже значних розмірів. Окрім того, зазвичай пальми ростуть вертикально, тож не займуть дуже багато простору на підлозі.

Монстера

Це – ще одна велика рослина, яка може миттєво створити атмосферу джунглів. Вона родом з тропічних лісів Південної Америки; її велике листя може ідеально заповнити кут якоїсь кімнати.

Для того, щоб вона росла максимально швидко, потрібно буде придумати для неї якусь опору, адже росте вона у вигляді кущистої ліани.



Монстера підійде для будь-якої кімнати / Фото Pexels

Драцена

Ця рослина має тонке, колюче листя з червоними чи фіолетовими краями, а також вертикальні стебла, які можна штучно сплітати чи залишати вільно рости.

Рослина є стійкою, адаптивною та може процвітати практично в будь-якому середовищі, що робить її ідеальною рослиною для аматорів у садівництві та офісів.

Каучукове дерево

Ця рослина має товсте, блискуче темно-зелене листя, яке може також мати фіолетовий відтінок, а перед тим, як новий листочок розгорнеться, він має ефектну червону оболонку. Рослина також є досить універсальною та добре піддається обрізці.

Для каучукового дерева потрібна тільки яскраво освітлена кімната (хоча він переносить і середнє та слабке освітлення) та великий горщик з добре дренованим ґрунтом.