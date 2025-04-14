Урожай абрикос та черешень ще можна врятувати: ось що зробити після заморозку

Весняні приморозки, що пройшлися по всій Україні вже після того, як зацвіли плодові дерева, стали справжнім викликом для багатьох садівників. Та це ще не значить, що з урожаєм потрібно попрощатися.

Сад після заморозків ще цілком можна врятувати, якщо ви хочете влітку насолодитися урожаєм абрикос та черешень, повідомляє 24 Канал. Для цього потрібно тільки подбати про дерева.

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Як врятувати урожай дерев після заморозків?

Експерти стверджують, що не завжди заморозки знищують урожай повністю, і все залежить від фази розвитку дерева та мікроклімату конкретної ділянки. Але найбільш вразливими до низьких температур є квіти абрикосів та черешні, адже вони можуть загинути вже за температури в -1 градус.

А ось бутони є трохи більш витривалими – вони витримують температуру до -5 градусів. Виноград та полуниця – це рослини, які ще мають шанси відновитися, а ось хвойні дерева є переважно стійкими. Серед дієвих методів захисту рослин – накриття їх плівкою чи агроволокном. Та робити це слід не впритул до рослини, а на каркасі.

У теплицях можна використовувати свічки чи обігрівачі. А ще один спосіб, який можна використати – це антистресанти та гормональні препарати, але там дуже важливо дотримуватися температурного режиму та дозувань.



Захистити дерева від морозу дуже важливо / Фото Pexels

Обприскування проводять або за 2 – 3 дні після прогнозованого заморозку, або ж відразу після нього. А для максимального ефекту обробку потрібно повторити через тиждень після останніх холодів.

Також намагайтеся не нехтувати регулярним мульчуванням пристовбурових кіл – це допомагає зберегти тепло у ґрунті. Окрім того, варто завчасно встановити метеосенсори, які можуть сигналізувати про ризик приморозків.

До речі, навесні потрібно подбати про захист дерев не тільки від морозу, але й інших шкідників. Раніше ми вже розповідали, як позбутися лишайників та мохів на стовбурах дерев.

А ось кілька заходів, що допоможуть врятувати урожай після приморозків:

Обрізка пошкоджених пагонів . Усі гілки, що почорніли, та мляві пагони потрібно видалити, аби дерево не витрачало сили на відновлення мертвих частин.

. Усі гілки, що почорніли, та мляві пагони потрібно видалити, аби дерево не витрачало сили на відновлення мертвих частин. Підживлення калієм та фосфором . Ці елементи можуть зміцнити імунітет рослин, стимулюють відновлення тканин та сприяють формуванню нових бутонів. Підживлення азотом потрібно обмежити – він стимулює не відновлення, а зелений ріст.

. Ці елементи можуть зміцнити імунітет рослин, стимулюють відновлення тканин та сприяють формуванню нових бутонів. Підживлення азотом потрібно обмежити – він стимулює не відновлення, а зелений ріст. Захисне мульчування . Після заморозку ґрунт потрібно замульчувати корою, торфом чи соломою – це допоможе стабілізувати температуру, зберегти вологу та підтримати кореневу систему.

. Після заморозку ґрунт потрібно замульчувати корою, торфом чи соломою – це допоможе стабілізувати температуру, зберегти вологу та підтримати кореневу систему. Контроль над шкідниками. Після стресу дерева стають вразливими до шкідників, тож сад потрібно обробити безпечними інсектицидами чи настоями на основі календули, полину чи часнику.

Як передбачити заморозки?

Найкращий спосіб захистити дерева від заморозків – це передбачати їх та готуватися заздалегідь. Втім, синоптики не завжди точно передбачають зміну погоди та температури повітря. Та це не значить, що передбачити заморозки неможливо.

Першими ознаками є ясна погода та повний штиль. Хмари утримують тепле повітря над поверхнею землі, і в той час, коли небо стає чистим, ризик заморозків значно збільшується.

Окрім того, коли ввечері температура знижується до 10 градусів чи нижче – це також передвісник морозу. Вимірюйте температуру в обід та ввечері – і що вища різниця між ними, то вищий ризик приморозків.