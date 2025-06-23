Без хімії та шкоди для врожаю: найкращий спосіб боротьби з колорадським жуком

Колорадські жуки – це дуже неприємні шкідники, впоратися з якими часто буває дуже непросто. Прокидаються вони ще навесні, і вже тоді починають шукати їжу.

Досвідчені городники знають, що колорадський жук нападає не тільки на картоплю, а шкодить усім пасльоновим: перцю, томатам та баклажанам, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Агроцентр".

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Як знищити колорадського жука народними методами?

Звісно, отруювання колорадських жуків хімією буде більш ефективним за використання будь-яких народних засобів. Втім, чимало городників все ж схиляються до них через безпечність та натуральність.

Дуже багато городників починають боротьбу з колорадським жуком вже тоді, коли помічають цього смугастого шкідника на грядках. Втім, найбільшу проблему становлять личинки колорадського жука – вони надзвичайно ненажерливі та можуть забиватися глибоко у бадилля. Втім, це не значить, що дорослих жуків можна ігнорувати: вони швидко розмножуються, і їх не знищують птахи чи інші природні вороги. А одна самка колорадського жука за сезон може відкласти до 1000 яєць.

До речі, знайти засоби проти колорадського жука за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

І досвідчені городники вже з'ясували, які народні засоби працюють найкраще проти цих небажаних гостей на картоплі.

Полиновий настій . Для приготування засобу потрібно зібрати 5 – 6 рослин полину та залити їх відром окропу. Настоюйте цілу ніч, а тоді процідіть та обприскайте заражені частини. Та зважайте, що засобом не можна користуватися часто – він може загальмувати розвиток овочевих культур.

. Для приготування засобу потрібно зібрати 5 – 6 рослин полину та залити їх відром окропу. Настоюйте цілу ніч, а тоді процідіть та обприскайте заражені частини. Та зважайте, що засобом не можна користуватися часто – він може загальмувати розвиток овочевих культур. Припудрювання деревним попелом. Цей спосіб може виявитися надзвичайно ефективним. Але тут потрібно звернути увагу й на те, який саме попіл ви використовуєте, адже найбільш згубним для колорадського жука буде березовий. Втім, і будь-який інший покаже хороші результати. Припудрювати рослини потрібно вранці, поки листя вологе від роси, або ж після дощу.

До речі, раніше ми вже ділилися елементарним способом відмити руки від молодої картоплі – це простіше, ніж ви думали.

Припудрювання кукурудзяним борошном. Якщо попелу в господарстві не знайшлося – не біда, ви можете використати кукурудзяне борошно. Дія цього засобу така: частинки кукурудзи мають здатність збільшуватися в об'ємі при намочуванні. І коли вони розбухають у шлунку жуків, це призводить до їхньої загибелі. Припудрювати також потрібно по вологому листю.



З колорадським жуком можна боротися народними засобами / Фото Pexels