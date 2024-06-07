Нерідко мох проростає на тротуарній плитці або ж серед красивого газону. І, не знаючи методів, боротися з ним досить складно, і через це чимало людей обирають просто змиритися із цією проблемою.

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Як позбутися моху на городі

Якщо на вашій ділянці з'явилося досить багато моху, тоді з ним потрібно починати боротьбу. І ви можете використати для цього численні магазинні засоби, втім, існують народні методи, які діють зовсім не гірше. Вони не поступатимуться за ефективністю, а також не нашкодять решті рослин в саду чи у дворі.

Наприклад, мох на тротуарі і плитці можна прибрати за допомогою звичайного піску. Для цього вам потрібно спершу зчистити весь мох, намагаючись максимально видирати його з землі, а після цього засипати піском усі місця, звідки він ріс. Це допоможе уникнути появи нових паростків та не дасть моху знову зіпсувати плитку та асфальт.



Мох з саду можна прибрати / Фото Pexels

Також існують способи, які допоможуть позбутися моху на тебоні – для цього потрібно зробити розчин із солі та води. Змішайте у пропорції один до одного, а після цього залийте окропом. Води потрібно зовсім небагато, аби розчин не був загустим. Ним полийте усі ділянки, які вразив мої, і вже через кілька днів ви помітите результат.

Якщо ж мох з'явився на траві чи газоні, можна скористатися одним із двох лайфхаків:

зробіть 5% розчин з 500 грамами мідного купоросу;

розведіть його у 10 літрах води;

обробіть розчином ділянку з мохом.

Втім, враховуйте, що купорос може знищити не тільки мох, але і решту рослин. Тож обробляти потрібно тільки в суху погоду, але коли немає спеки.

Також ви можете скористатися доломітовим борошном. Воно покращить якість ґрунту, а також буде боротися із мохом, хоч і працює цей метод не одразу. Цей спосіб вимагатиме від вас і терпіння, і регулярності. Не забувайте використовувати борошно щороку для розкислення ґрунту.