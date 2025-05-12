Для того, аби зібрати рясний урожай часнику, вже у травні потрібно провести з ним кілька простих маніпуляцій, повідомляє 24 Канал. Правильний догляд за культурою – це запорука того, що часник не постраждає від захворювань.

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Як захистити часник від хвороб?

Поганий ріст часнику та його пожовтіння – це одна з поширених проблем, з якими стикаються городники. Уникнути їх можна досить просто: потрібно тільки вчасно підживити рослини потрібними речовинами.

Ось що вносити під часник у травні – червні:

Деревний попіл . У міжрядді часнику потрібно розсипати попіл, аби він не хворів та не жовтів. Після цього ґрунт розпушіть на глибину півтора сантиметра.

. У міжрядді часнику потрібно розсипати попіл, аби він не хворів та не жовтів. Після цього ґрунт розпушіть на глибину півтора сантиметра. Сечовина може підвищити імунітет часнику до різних захворювань, а також корисна для повернення листю зеленого кольору. Для цього розведіть 40 грамів засобу в десяти літрах води та полийте грядку.

може підвищити імунітет часнику до різних захворювань, а також корисна для повернення листю зеленого кольору. Для цього розведіть 40 грамів засобу в десяти літрах води та полийте грядку. Азот. У травні часник обов'язково підживлюють азотом, адже без цього він припинить рости та почне жовтіти. Проводити підживлення краще ввечері, адже тоді листя не спечеться на сонці, і отриманий результат буде кращим.



Часник потрібно вчасно підживити / Фото Pexels

Що робити, щоб часник не хворів?

Якщо раніше вирощений часник вже страждав на білу гниль денця, шийкову гниль чи фузаріоз, повертати на ту ж ділянку його можна тільки через 4 – 6 років. Зважайте, що правила сівозміни взагалі завжди потрібно дотримуватися – інакше на врожай можна і не розраховувати.

До речі, раніше ми вже розповідали, чим можна обробити кущі та дерева, аби з них зникла попелиця.

Свіжий гній під часник вносити взагалі не можна, адже продукти його окиснення пригнічують і ріст, і розвиток рослини.