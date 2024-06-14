Як захистити вишню та черешню від птахів: шпаки до неї й не наблизяться

Для того, щоб ефективно боротися із птахами, які намагаються знищити вас сад, вам не потрібно витрачати дуже багато грошей. Втім, все ж знадобляться деякі зусилля.

Вже почався сезон вишень, черешень та слив. Втім, урожаєм цих ягід і плодів цікавитеся не тільки ви, але і місцеві птахи, які не проти поласувати солодощами. Тож варто згадати про кілька корисних лайфхаків, які допоможуть відвадити їх від саду.

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Які птахи найчастіше їдять вишні та черешні

Найбільш активними мисливцями за урожаєм у вашому саду є такі птахи:

сойки;

шпаки;

горобці;

синички;

омелюхи.

Втім, зрідка ягодами можуть ласувати й інші птахи, тож садівникам потрібно бути завжди готовими до того, аби захищати свої дерева.

Птахи можуть дуже спритно знищити увесь урожай на черешні, тож ви можете взагалі його не побачити, якщо відразу не візьметеся за боротьбу із проблемою. Окрім того, часто птахи ще й шкодять гілки дерев та переносять різноманітні грибки. Навала пернатих може знищити дерево повністю, а не тільки позбавити вас ягід.



Черешню можна захистити від птахів / Фото Pexels

Як врятувати черешню від птахів

Найчастіше саме черешня стає основною ціллю птахів, та ми маєте підготуватися до того, що вони спробують їсти й черешню та сливи. Та кілька хитрощів можуть їх відлякати.

Предмети-лякалки

Птахам дуже подобається тиша та спокій, і якщо ці умови порушити, вони злякаються та полетять геть. Тож на гілках можна повішати шумні предмети – наприклад, пакети. Під час вітряної погоди вони будуть шарудіти й відлякувати шкідників. Також підійде для цього плівка, фольга тощо.

Ви можете використати будь-який предмет, який приверне увагу птаха – згодиться навіть новорічна мішура чи непотрібні диски. Корисні у відлякуванні птахів навіть дитячі іграшки-вітрячки.

Контрастні запахи

З часом птахи у вашому саду можуть і звикнути до дивних предметах на деревах, тож також ви можете використати й додатковий захист. Пернатим не подобаються різкі запахи, тож вони ігноруватимуть дерева, якщо їх обприскати настоями часнику, хвої та цитрусових.

Втім, у цього методу є і недолік – він діє тільки до першого дощу, а вже після нього вода змиє захист.