Квітневі приморозки та нічні похолодання – це зовсім не новина для досвідчених городників та садівників, повідомляє 24 Канал. Та потрібно чітко знати, що робити у таких випадках, аби не втратити весь свій урожай.

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Як захистити рослини від морозу?

Весняні заморозки можуть становити цілком серйозну загрозу для вашої присадибної ділянки. Зважайте, що навіть нетривалий холод може завдати шкоди тендітним паросткам, квітам та плодовим деревам. І аби рослини залишалися здоровими, а врожай – не страждав, потрібно вміти вчасно реагувати на зміни у погоді.

Перший спосіб, до якого часто вдаються садівники та городники, коли мовиться про захист рослин від холоду – це мульчування. Шар мульчі, що складається з торфу, тирси, соломи та сухого листя, може вберегти корені від різких температурних коливань.

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Особливо важливо це для зовсім молодих саджанців та багаторічних рослин. Перед настанням заморозків городники також радять дуже добре полити рослини – волога земля зберігає тепло набагато краще, ніж суха.



Рослини потрібно захистити від морозу / Фото Pexels

Тепло буде поступово віддаватися вночі, підтримуючи стабільну температуру ґрунту. А ось для додаткового захисту ваших рослин ви можете використати плівкові тунелі, агроволокно, мішковину, коробки, пластикові пляшки чи тканину – навіть старі простирадла.

Укриття потрібно знімати зранку, щойно температура стане вищою – так ви зможете уникнути перегріву рослин.

А ось для захисту саду та виноградників від морозу, навколо ділянки розкидають вологі гілки, тису та листя, а тоді підпалюють їх до тління. Так вивільняється дим, що утворює теплову оболонку – це дозволяє вберегти рослини від холоду.

До речі, навесні потрібно подбати про захист дерев не тільки від холоду, але й від лишайників. Раніше ми розповідали, як прибрати мохи та лишайники зі стовбурів плодових дерев без проблем.

Окрім того, для дерев та кущів використовують і інший спосіб – обприскування водою. Перед заморозками також не завадить добре зволожити землю та крону – це допоможе рослині вберегти тепло.

А молоді саджанці дерев та кущів потрібно обгорнути агроволокном, мішковиною чи газетами.