Як захистити помідори та огірки від бурої плямистості: городникам до уваги

Кладіоспороз – це небезпечне захворювання, яке, на жаль, на городі можна зустріти досить часто. І в середині літа помідори та огірки особливо до нього схильні.

Кладіоспороз – це грибкове захворювання, яке вражає листя огірків та помідорів, а також може бути небезпечним для кабачків та пасльонових. Втім, боротися з ним можна і потрібно, і це не так складно, як може здатися.

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Основні ознаки кладіоспорозу

Успішна боротьба з плямистістю починається з того, щоб її правильно та вчасно ідентифікувати. Особливо це важливо у випадку, якщо ви вирощуєте культури в теплиці.

Активно починають розвиватися грибкові захворювання у випадку, коли вологість підвищена, а температура становить 22 – 25 градусів. На листі помідорів, огірків та решти культур з'являються перші ознаки ураження: спершу це білувато-жовті плями, найчастіше на зворотному боці листа. Після цього вони збільшуються у розмірі та стають сірувато-бурими.

Місця з плямами після деякого часу починають висихати та кришитися. Поверхня листків стає неоднорідною і місцями ущільнюється, а на дотик стає нехарактерно бархатистою.

Профілактика бурої плямистості

Профілактика – це завжди найкращий метод боротьби із захворюванням. І для цього потрібно забезпечити сприятливі умови для росту ваших рослин.

Регулювання вологості. У теплиці потрібно слідувати за цим особливо уважно. Намагайтеся також уникати надто вологого ґрунту.

У теплиці потрібно слідувати за цим особливо уважно. Намагайтеся також уникати надто вологого ґрунту. Оптимізація температури повітря. Якщо потрібно, притіняйте теплиці, а також посадки на городі. Для цього можна використати агроволокно, або ж затіняючі сітки.

Якщо потрібно, притіняйте теплиці, а також посадки на городі. Для цього можна використати агроволокно, або ж затіняючі сітки. Пасинкування та видалення листя. Кущі не мають виглядати надто загущеними. Пасинкуйте кущі, щоб вони могли добре провітрюватися. Нижнє листя, яке торкається землі, потрібно забирати.

Народні способи проти бурої плямистості

Ці методи можуть бути досить дієвими, проте тільки на перших стадіях хвороби, і вилікувати серйозне ураження вони не зможуть. Втім, вони здатні пригальмувати розвиток кладіоспорозу.