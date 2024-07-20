Как защитить помидоры и огурцы от бурой пятнистости: на заметку огородникам

Кладиоспороз – это опасное заболевание, которое, к сожалению, на огороде можно встретить довольно часто. И в середине лета помидоры и огурцы особенно ему подвержены.

Кладиоспороз – это грибковое заболевание, которое поражает листья огурцов и помидоров, а также может быть опасным для кабачков и пасленовых. Впрочем, бороться с ним можно и нужно, и это не так сложно, как может показаться.

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Основные признаки кладиоспороза

Успешная борьба с пятнистостью начинается с того, чтобы ее правильно и вовремя идентифицировать. Особенно это важно в случае, если вы выращиваете культуры в теплице.

Активно начинают развиваться грибковые заболевания в случае, когда влажность повышена, а температура составляет 22 – 25 градусов. На листьях помидоров, огурцов и остальных культур появляются первые признаки поражения: сначала это беловато-желтые пятна, чаще всего на обратной стороне листа. После этого они увеличиваются в размере и становятся серовато-бурыми.

Места с пятнами после некоторого времени начинают высыхать и крошиться. Поверхность листьев становится неоднородной и местами уплотняется, а на ощупь становится нехарактерно бархатистой.

Профилактика бурой пятнистости

Профилактика – это всегда лучший метод борьбы с заболеванием. И для этого нужно обеспечить благоприятные условия для роста ваших растений.

Регулирование влажности. В теплице нужно следить за этим особенно внимательно. Старайтесь также избегать слишком влажной почвы.

В теплице нужно следить за этим особенно внимательно. Старайтесь также избегать слишком влажной почвы. Оптимизация температуры воздуха. Если нужно, притеняйте теплицы, а также посадки на огороде. Для этого можно использовать агроволокно, или затеняющие сетки.

Если нужно, притеняйте теплицы, а также посадки на огороде. Для этого можно использовать агроволокно, или затеняющие сетки. Пасынкование и удаление листьев. Кусты не должны выглядеть слишком загущенными. Пасынкуйте кусты, чтобы они могли хорошо проветриваться. Нижние листья, которые касаются земли, нужно убирать.

Народные способы против бурой пятнистости

Эти методы могут быть достаточно действенными, однако только на первых стадиях болезни, и вылечить серьезное поражение они не смогут. Впрочем, они способны притормозить развитие кладиоспороза.